Prosegue il successo della serie televisiva Il Paradiso delle Signore, che si ispira all’omonimo romanzo di Emile Zola e narra le dinamiche del grande magazzino di Milano. Nell’episodio in programma sul piccolo schermo il 25 ottobre 2022, la diabolica contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) continuerà a portare avanti la sua vendetta contro la rivale in amore Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari. In particolare la dark lady approfitterà di un’occasione speciale per mortificare la stilista, visto che riempirà di complimenti Maria Puglisi (Chiara Russo), con cui la stessa Flora è in competizione.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 25/10: Flora amareggiata a causa del successo di Maria

Le anticipazioni della trentaduesima puntata della soap opera che verrà trasmessa su Rai 1 martedì 25 ottobre, come sempre dalle ore 16:05 circa, raccontano che Maria continuerà ad avere la fortuna della sua parte, visto che verrà invitata alla festa del circolo da Adelaide: il dispiacere di Flora, per il successo riscosso dalla sua collega, non passerà di certo inosservato.

Intanto ci sarà una novità riguardante il prossimo numero del Paradiso Market, visto che le commesse del grande magazzino apprenderanno che saranno sulla copertina. Nel contempo Salvatore (Emanuel Caserio) continuerà a stare in pensiero per la moglie Anna (Giulia Vecchio), in quanto non riuscirà a rintracciarla telefonicamente.

Stefania e Gemma vogliono sollevare l’umore di Ezio e Veronica, Adelaide umilia Flora

Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo) non potranno che essere amareggiati: la Sacra Rota non concederà l’annullamento del matrimonio ai genitori di Stefania (Grace Ambrose). A proposito di quest’ultima, servendosi della complicità di Gemma (Gaia Bavaro), preparerà una sorpresa per il padre e Veronica: l’obiettivo delle ragazze sarà quello di sollevare l’umore della coppia dopo la brutta batosta.

In seguito Vito (Elia Tedesco), dopo aver cominciato a lavorare in negozio con il ruolo di nuovo contabile, rimarrò folgorato dall’eleganza di Maria: quest’ultima, però, non si accorgerà per niente dell’interesse dell'uomo. Intanto il vestito della baronessina Foppa, creato dalla ricamatrice del Paradiso riceverà tanti complimenti: la contessa di Sant’Erasmo approfitterà della situazione per elogiare Maria, mettendo la sua peggior nemica Flora in una scomoda situazione, dato che non ci penserà due volte a umiliarla.