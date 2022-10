Le puntate de Il Paradiso delle Signore 7 a rischio per la messa in onda dei Mondiali di calcio 2022, trasmessi in esclusiva sui canali della tv di Stato.

L'appuntamento con la soap opera pomeridiana di Rai 1 prosegue con grande successo nella fascia del primo pomeriggio, ma nel corso della stagione autunnale potrebbe arrivare uno stop che sicuramente non entusiasmerà gli spettatori.

A rischio le puntate de Il Paradiso delle signore di novembre 2022

Nel dettaglio, la programmazione de Il Paradiso delle signore 7 subirà delle importanti modifiche a partire da fine novembre, in concomitanza con l'inizio delle partite dei Mondiali di calcio 2022, che saranno trasmesse in esclusiva sui vari canali della tv di Stato, compresa la rete ammiraglia.

Diversi i match, in calendario da novembre in poi, sono in programma anche nella fascia del pomeriggio, tra le 14 e le 16, e saranno trasmessi anche in diretta su Rai 1.

Di conseguenza ciò metterà a rischio le puntate de Il Paradiso delle signore 7, che durante il mese di novembre potrebbero costantemente cambiare orario o addirittura saltare definitivamente per lasciare spazio alla messa in onda delle partite dei Mondiali.

La soap opera Il Paradiso delle signore a rischio per i Mondiali 2022 trasmessi in daytime

La programmazione della soap opera con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina subirà così delle modifiche e potrebbe osservare anche delle giornate di stop.

Una situazione che, sicuramente, potrebbe indispettire una vasta fetta di spettatori de Il Paradiso delle signore 7, che anche quest'anno sta seguendo con grande interesse le vicende dei vari protagonisti che affollano il celebre grande magazzino.

Con una media quotidiana che sfiora la soglia dei due milioni al giorno e uno share che oscilla tra il 19 e il 22%, Il Paradiso conferma la sua leadership nella fascia oraria pomeridiana, riuscendo a conquistare non solo il gradimento del pubblico "over" (affezionatissimo ai programmi trasmessi su Rai 1), ma anche quello di un pubblico decisamente più giovane.

Ezio, Gloria e Veronica al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 7

In attesa di scoprire quale sarà la programmazione ufficiale delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di novembre, le anticipazioni sulle trame rivelano che ci sarà grande attenzione sulle vicende di Ezio, Gloria e Veronica.

Dopo che la mamma di Stefania è uscita dal carcere, riprendendo in mano le redini della sua vita, si ritroverà a trascorrere molto tempo insieme a Ezio, dato che i due condivideranno lo stesso posto di lavoro.

Una situazione che potrebbe portare i due ex coniugi (anche se in realtà non hanno mai potuto divorziare ufficialmente, visto che negli anni Sessanta non era ancora legalmente consentito) a riscoprirsi ancora innamorati. In questo modo Ezio potrebbe mettere in discussione il suo legame con Veronica, che sogna ancora le nozze con il dottor Colombo.

Adelaide e Umberto: trionferà l'amore nel corso de Il Paradiso 7?

Grande attenzione anche sulle vicende della contessa Adelaide che, in questa settima stagione della soap, continuerà a portare avanti la sua vendetta nei confronti di Umberto Guarnieri.

La contessa non ha ancora digerito il fatto che Umberto l'abbia mollata di punto in bianco per mettersi assieme a Flora Ravasi.

Un "colpo basso" per il personaggio interpretato da Vanessa Gravina che, tuttavia, dietro questa sua vendetta nasconde ancora un forte sentimento nei confronti di Umberto.

Tra i due tornerà il sereno oppure Adelaide dovrà mettersi l'anima in pace e lasciare che Guarnieri viva la sua storia d'amore serenamente al fianco di Flora? La risposta nel corso dei prossimi episodi di questa settima stagione, che sarà trasmessa fino a maggio 2023 nel daytime Rai.