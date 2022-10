La stagione numero sette de Il Paradiso delle signore sta continuando ad andare in onda con i suoi colpi di scena. Le anticipazioni dei prossimi episodi, in onda dal 17 al 21 ottobre, rivelano che Maria riuscirà a ottenere un compito importante come stilista. La ragazza creerà un vestito per il debutto in società della nipote di una baronessa. Flora, che durante le ultime puntate andate in onda non ha apprezzato i bozzetti di Maria, si ritroverà invece a essere intimorita dall'aspirante stilista.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 ottobre: Irene continua a non fidarsi di Alfredo

Alfredo continuerà a corteggiare Irene, ma quest'ultima continuerà a non avere fiducia in lui. Cipriani crederà infatti che Perico porti in magazzino tutte le sue fiamme. In realtà il giovane si ritroverà costretto a mentire per coprire Clara. La ragazza, dopo essere stata cacciata dalla canonica, si è sistemata in magazzino in maniera del tutto provvisoria. Boscolo mentirà a Don Saverio, dicendo che in realtà ha trovato alloggio a casa delle ragazze. Quando l'uomo verrà a conoscenza delle menzogne della nipote, sarà deciso a rimandarla in paese.

Nonostante l'antipatia che Irene prova per Clara, l'ex capo commessa deciderà di ospitarla in casa sua con le altre ragazze.

Gloria tornerà in atelier e Irene le restituirà il posto da capo commessa. I giornalisti saranno sempre più curiosi della storia tra Ezio e Gloria e così, in occasione della presentazione del libro di Stefania, riusciranno a convincere Moreau e Colombo a rilasciare un'intervista.

Anticipazioni Il paradiso delle signore al 21/10: l'abito di Maria conquista la baronessina

Matilde darà incarico a Maria di disegnare l'abito per la baronessina Foppa. Flora sarà infastidita dalla cosa e la sua paura aumenterà quando Matilde si congratulerà con l'aspirante stilista per la classe del vestito da lei disegnato.

La compagna di Umberto temerà di perdere il suo posto al Paradiso. Purtroppo un giornalista scoprirà della relazione tra Ezio e Veronica, nonostante Stefania avesse chiesto a Marco d'intervenire affinché la relazione di suo padre rimanesse un segreto.

Ben presto la verità verrà a galla e sarà addirittura pubblicata sul giornale. Alfredo chiederà l'aiuto di Clara per conquistare Irene, specialmente dopo che Boscolo e Cipriani diventeranno coinquiline. Salvo temerà che Marcello possa decidere di lasciare definitivamente la caffetteria per dedicarsi alla sua nuova carriera.