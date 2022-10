Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il paradiso delle signore, incentrata sugli amori di alcuni dipendenti di un centro commerciale di Milano. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 31 ottobre al 4 novembre 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:40.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sulle rivelazioni che Anna farà a Salvatore, sul ritorno di Quinto, sul trasferimento di Ezio in una pensione e sull'articolo che Marco vuole pubblicare in merito ai fatti del Vajont.

Quinto incontra Salvatore

Anna rivelerà a Salvo una sconcertante verità riguardante il suo primo marito Quinto. L'uomo, infatti, era stato dichiarato disperso in mare mentre invece era vivo e rinchiuso in una prigione del sud America. Per tale motivo, Imbriani dirà al marito di essere stata costretta ad inventare la storia dell'operazione della madre per recarsi in America per cercare di salvarlo. Dopo il racconto di Anna, quest'ultima e Salvatore sembreranno riavvicinarsi. La pace ritrovata però non rassicurerà del tutto Amato, il quale continuerà a temere che la sua relazione con la donna possa finire.

Anna se ne renderà conto e proporrà al marito di fare una romantica crociera. In seguito, Quinto si presenterà a sorpresa alla Caffetteria e Salvatore deciderà di aiutarlo a incontrare la figlia Irene.

Vittorio e Matilde organizzano un ballo al Paradiso delle Signore

Matilde proporrà a Vittorio di lanciare al Paradiso una collezione di lingerie. Inoltre, la dona e Conti decideranno di organizzare in negozio una serata a tema ispirata al Gattopardo per promuovere i nuovi corsetti.

La serata prevederà la proiezione del film, seguita poi da un ballo a cui dovranno partecipare tutti i dipendenti.

Per tale motivo, le Veneri dovranno a prendere lezioni di danza. Vittorio chiederà a Matilde di riservargli un ballo per la serata, ma la donna inizialmente si rifiuterà, per poi cambiare idea dopo avergli raccontato un segreto legato al suo passato.

Nel frattempo Ezio confesserà a Gloria di essersi trasferito in una pensione per evitare di essere denunciato per concubinaggio.

Umberto ricatta Adelaide

Intanto al Paradiso Flora umilierà Maria, che verrà consolata da Vito. Più tardi, la giovane Ravasi racconterà a Umberto di essere stata mortificata da Adelaide. A quel punto, l'uomo deciderà di ricattare la Contessa usando Marco, che vorrebbe pubblicare un articolo sul Vajont nel Paradiso Market. Il giovane giornalista riuscirà nel proprio intento, mentre Adelaide chiederà aiuto a Matilde per non farsi ricattare dall'ex.

Dopo aver assistito a un diverbio fra la Contessa e Umberto, Vittorio si presenterà a villa Guarnieri per cercare di rimettere la pace fra di loro.

Armando scoprirà che Vito ha delle foto di Maria e gli chiederà spiegazioni. L'uomo gli rivelerà di essere innamorato di lei, per poi confessargli quando e dove è nato.

Dopo aver assistito all'incontro fra Irene e il padre Quinto, Salvatore prenderà un'importante decisione.

Infine al ballo, Vittorio e Matilde danzeranno insieme.