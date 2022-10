Il matrimonio tra Anna e Salvatore ha segnato il finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, ma purtroppo queste unione a breve potrebbe iniziare a scricchiolare. Come già annunciato dai vari spoiler pubblicati durante i primi giorni di riprese della settima stagione, Quinto Reggiani, il primo marito di Anna, in realtà è ancora vivo e tale notizia "manderà in tilt" Salvo. Tale ritorno potrebbe rivelarsi un grosso problema per il suo futuro non solo al fianco della moglie, ma anche della piccola Irene.

Cristiano Caccamo riveste i panni di Quinto ne Il Paradiso delle Signore

La notizia che riguarda il ritorno di Quinto Reggiani a Il Paradiso delle Signore, interpretato da Cristiano Caccamo, non è proprio un colpo di scena. L'interprete di Anna Imbriani, Giulia Vecchio, durante le riprese estive aveva spoilerato qualcosa, facendo perdere l'effetto sorpresa.

Per quella fetta di pubblico che non segue Il Paradiso delle Signore dagli albori, ovvero da quando era una Serie TV che andava in onda settimanalmente nel prime time di Rai 1, Quinto Reggiani è stato il magazziniere del Paradiso per due stagioni. Innamorato perso di Anna fin dalla tenera età, riesce a sposarla durante la seconda stagione. Fuggono da Milano perché il vero padre di Irene, figlia di Anna, vuole sottrargliela via, così vanno a vivere in un paese che gli è stato indicato da Don Saverio.

Dopo diversi anni, Anna torna nel capoluogo meneghino da vedova, in quanto crede che Quinto abbia perso la vita in un naufragio, ma in realtà non è così.

Quinto torna nella vita di Anna, Salvo si dispera

Quinto è vivo e vegeto, incarcerato in una prigione del Sud America, per questo motivo Anna va da lui e lo salva. Per farlo, mente al marito Salvo, dicendogli che deve urgentemente andare negli Stati Uniti in quanto la madre deve sottoporsi a un intervento chirurgico.

Quando rientrerà a Milano, però, dovrà dire la dura verità al marito Salvo, che non reagirà benissimo. L'ansia, ovviamente, attanaglierà il giovane Amato e si convincerà che il ritorno di Quinto potrebbe mandare a monte il suo matrimonio. Penserà ciò perché Salvo in realtà crede che Quinto sia il vero padre della piccola Irene (Anna non gli ha mai rivelato la verità).

Salvo prende una decisione in merito al suo matrimonio con Anna

Nonostante le varie rassicurazioni da parte di Anna, i problemi per Salvo sembreranno insormontabili. Il suo unico pensiero sarà che la piccola Irene, finalmente, potrebbe stare vicino a suo padre e il suo matrimonio con Anna potrebbe diventare un problema per la felicità della piccola.

Per tutti questi motivi Salvo arriverà a prendere una decisione che potrebbe mettere a repentaglio il suo matrimonio. Il giovane verrà spinto a compiere questo gesto proprio mentre vedrà la moglie e Quinto di nuovo insieme.