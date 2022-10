Il Paradiso delle Signore, la soap opera ambientata nella Milano della metà degli anni Sessanta, continua a conquistare il pomeriggio del piccolo schermo con la sua settima stagione. Lo sceneggiato va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alle 16:05.

Nella seconda puntata settimanale de il paradiso che andrà in onda martedì 18 ottobre, Gloria ed Ezio verranno riempiti di domande da parte di alcuni giornalisti, mentre Veronica inizierà a temere la gogna mediatica per la sua relazione extra-coniugale. Irene continuerà a sospettare della fedeltà del suo corteggiatore.

Vittorio vorrà riconquistare la fiducia di Matilde.

Ezio vuole annullare il matrimonio con Gloria

Nella prima parte della puntata numero venti-sette de il paradiso delle signore, Ezio sarà intenzionato a portare avanti le pratiche per separarsi dalla signorina Moreau. Infatti, il signor Colombo si affiderà alle conoscenze della contessa Adelaide per ottenere l'annullamento del suo matrimonio con Gloria e cominciare una nuova vita insieme a Veronica Zanatta. Ciononostante le cose non andranno come sperato.

Vittorio promuove una nuova rubrica per il Paradiso Market

Successivamente, Vittorio informerà le Veneri di un'importante novità per conquistare le clienti del suo magazzino: promuovere una nuova rubrica per il Paradiso Market.

Il dottor Conti stupirà il suo personale e le lettrici della rivista con "La posta del Cuore".

Nel frattempo, Irene continuerà a non vedere di buon occhio il suo storico corteggiatore Alfredo. Secondo la capo commessa, Perico, porterebbe nel magazzino le donne che conquista. Effettivamente, il ragazzo darà ospitalità a Clara e mentirà alla Cipriani non rivelandole il reale motivo del suo gesto per proteggere la giovane ragazza.

Intanto, un nuovo personaggio arriverà nel capoluogo lombardo: Vito Lamantia. Questo, si proporrà come contabile dell'atelier ma inizialmente non verrà considerata la sua candidatura. Tuttavia, un imprevisto mescolerà le carte in tavola.

Ezio e Gloria rilasceranno un'intervista

Inoltre, la giovane Colombo, grazie alla storia di sua madre, otterrà un enorme successo mediatico sia sulle riviste di giornale sia in televisione.

Pertanto, durante la presentazione del suo nuovo libro, i genitori di Stefania si troveranno in una scomoda situazione: i giornalisti coglieranno l'occasione e decideranno di intervistare Ezio e Gloria sul loro rapporto. Questo, farà temere a Veronica il giudizio delle persone sulla sua relazione extra-coniugale con il signor Colombo. Così, Marco interverrà per salvare la reputazione del padre della fidanzata provando a spostare l'uscita dell'intervista.

Infine, Vittorio proverà a riconquistare la fiducia di Matilde, la new entry che ha folgorato il cuore del proprietario del Paradiso.