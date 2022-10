Scatta il bacio tra Mattia e Maddalena nella scuola di Amici 2022 e Christian Stefanelli interviene sui social. La prossima puntata del talent show di Canale 5, in programma domenica 23 ottobre alle 14:00, si preannuncia densa di colpi di scena e sorprese.

Uno di questi avrà a che fare proprio con il ballerino Mattia Zenzola che si lascerà andare ad un bacio con la sua collega nella scuola, Maddalena.

La notizia del bacio non è passata inosservata ed ha in parte deluso i fan che speravano in una "ship" tra Mattia e Christian, dopo il grande legame che si è creato tra di loro nella passata stagione del talent show.

Scatta il bacio tra Mattia e Maddalena ad Amici 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Amici 2022 in programma questa domenica pomeriggio su Canale 5, rivelano che tra Mattia e Maddalena c'è stato un nuovo bacio nel corso di una coreografia che ha tolto ogni dubbio su questo rapporto che sta nascendo all'interno della scuola di Maria De Filippi.

In un primo momento era stato il prof Raimondo Todaro che, durante un momento di pausa in studio, aveva spinto Mattia a "confessare" i suoi sentimenti nei confronti della collega ballerina, conosciuta quest'anno all'interno della scuola.

E, dopo che i due si sono conosciuti meglio nel corso di queste settimane, ecco che sono arrivate le prime effusioni compreso il bacio che verrà trasmesso nel corso della nuova puntata del pomeridiano.

I fan di Amici 2022 speravano nella 'ship' tra Mattia e Christian

Un bacio che, tuttavia, sui social ha lasciato l'amaro in bocca ai tantissimi fan che speravano in una "ship" tra Mattia e Christian Stefanelli.

I due sono stati entrambi protagonisti della passata edizione del talent show e nel corso dei mesi trascorsi insieme in casetta, prima dell'infortunio di Mattia, avevano costruito un rapporto speciale.

Anche dopo la fine del talent show, Mattia e Christian sono apparsi più volte insieme, in atteggiamenti anche teneri, che facevano sperare nella possibile nascita di una love story.

Christian interviene dopo il bacio tra Mattia e Maddalena ad Amici 2022

Tuttavia, dopo la notizia del bacio tra Mattia e Maddalena ad Amici 2022, ecco che Christian ha scelto di intervenire in prima persona sui social e di mettere in chiaro le cose.

"Ma perché mi chiedete tutti se sto bene? Io sto benissimo e sono tanto felice per mio fratello, non cambierà mai niente tra me e lui, perché lui è la mia famiglia e lo rimarrà sempre", ha scritto Christian che ha scelto di intervenire su Twitter.

"Ho la sensazione che in quel rapporto non troverà neanche una parte della magia che aveva in quella casa con te", ha risposto un utente.

"Assolutamente perché io sono suo fratello e lei la sua fidanzata", ha subito replicato Christian.