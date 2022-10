Proseguono i consueti appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Durante il prossimo episodio in onda il 7 ottobre, non potranno mancare nuovi ed entusiasmanti colpi di scena in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. In particolare, i riflettori saranno puntati su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Matilde Frigerio. Quest'ultima, pur di impressionare Vittorio Conti andrà contro il volere della Contessa Adelaide. Da quando è diventata vicedirettrice, ha avuto il via libera per esercitare il suo ruolo come meglio crede, purché metta in seria difficoltà Flora Ravasi.

Tuttavia, la stilista ha avuto bisogno di supporto, altrimenti avrebbe rischiato di compromettere l'intera collezione del magazzino.

Matilde salva la situazione al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, Matilde, pur di fare bella figura su Vittorio, aiuterà comunque Flora a salvare l'intera situazione al magazzino. Ovviamente, qualora Adelaide venisse a saperlo scatenerebbe un putiferio. Pertanto, la nuova vicedirettrice deciderà di mantenere il segreto, agendo alle spalle della sua amica. In tal modo, la nuova collezione dell'atelier potrà essere presentata senza alcun problema.

Nel frattempo, Marcello vorrà far colpo sulla sua ex fidanzata Ludovica, entrando a far parte dell'alta società.

Tuttavia, necessita di qualcuno che ha tante conoscenze nel campo: Adelaide. Fortunatamente, la Contessa accetterà volentieri, mettendosi subito all'opera per permettergli di trovare un buon impiego. Pertanto, lo inviterà ufficialmente a Villa Guarnieri per discutere di alcune questioni importanti.

Un divorzio importante al Paradiso delle Signore

Intanto, Veronica Zanatta sarà in trepida attesa perché Ezio Colombo ha richiesto l'annullamento ufficiale del suo matrimonio da Gloria Moreau. Tuttavia, finché la Sacra Rota non approverà il divorzio, non potranno sposarsi: così Veronica temerà di non poter coronare il suo sogno romantico con l'uomo che ama.

Infine, Stefania soffrirà molto perché non ha accanto sua madre. Tuttavia, andrà a trovarla regolarmente per condividere con lei tutti i suoi successi. In particolare, in seguito alla pubblicazione del suo libro, ha ottenuto un importante riscontro al punto tale da essere stata anche intervistata. Quindi, se da un lato per lei è un momento molto positivo per quanto riguarda la sua carriera professionale, dall'altro vorrebbe che sua madre fosse lì con lei pronta ad abbracciarla e a darle tutto il suo sostegno. Per il momento, però, Gloria non può ancora uscire dal carcere.