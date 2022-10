Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre, Anna tornerà a Milano e riabbraccerà Salvatore. Imbriani sarà felice di rivedere suo marito, ma rientrerà in città senza la piccola Irene. A tal proposito, la contabile del negozio spiegherà che sua figlia è rimasta al paese, in compagnia della nonna.

Il Paradiso delle signore, trama 28/10: Anna torna a Milano

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Anna era partita in fretta e furia, dopo una telefonata, che l'aveva allarmata.

Negli ultimi episodi della fiction pomeridiana di Rai 1, Imbriani era in ufficio, quando, all'improvviso, qualcuno l'aveva chiamata. Al momento, non è chiaro chi abbia telefonato alla contabile ma, l'unica cosa certa, è che le lacrime erano scese sul volto della moglie di Salvatore. Poco dopo, la signora Amato aveva avvertito il coniuge di dover partire d'urgenza in America, perché sua madre avrebbe dovuto subito un intervento. Nei primi giorni di riprese, Giulia Vecchio, che presta il volto a Imbriani, aveva condiviso con i suoi follower su Instagram alcuni appunti riguardanti le scene che doveva girare e, nella puntata 35, il suo personaggio risultava rientrato nel capoluogo lombardo. Le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda sul piccolo schermo venerdì 28 ottobre rivelano che Anna torna a Milano.

Il Paradiso delle signore, puntata 28/10: Anna riabbraccia Salvatore

Grazie agli appunti scritti da Giulia Vecchio sulla sua agenda, è stato possibile scoprire altri retroscena su quello che accadrà nelle puntate de Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni puntata de Il Paradiso delle signore di venerdì 28 ottobre fornisce ulteriori dettagli su quello che succederà una volta che tornerà a Milano.

A tal proposito, la contabile del negozio di moda sarà felice di riabbracciare Salvatore dopo la lunga assenza.

Il Paradiso delle signore, episodio 28/10: Anna torna, ma senza Irene

Anna sarà felice di rivedere suo marito, ma dovrà spiegare qualcosa riguardo sua figlia. Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle signore del 28 ottobre rivelano che Imbriani rientrerà in città, ma senza Irene .

Una volta arrivata in caffetteria, mentre saranno presenti Salvatore, Armando e Marcello, Imbriani rivelerà che la bambina non è presente e non è tornata a Milano, perché è rimasta al paese insieme alla nonna. Al momento, non è chiaro se la contabile abbia detto la verità al consorte, riguardo all'improvviso viaggio in America, o se, in realtà, Anna stia mentendo a Salvatore, nascondendo ben altri problemi, come l'ipotetica scoperta che il suo primo marito, Quinto Reggiani, creduto morto, sia vivo.