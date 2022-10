Vittorio Conti potrebbe fare delle scoperte sul conto di sua moglie Marta nelle future puntate de Il Paradiso delle signore 7.

L'appuntamento con la soap opera pomeridiana di Rai 1 continua a riservare colpi di scena e, tra i protagonisti, vi è il proprietario del grande magazzino milanese. Conti sta provando a riprendere in mano le redini della sua vita dopo che Marta ha scelto di trasferirsi in America, ma non si esclude che la decisione possa celare un altro segreto.

Vittorio Conti volta pagina dopo l'addio con Marta nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 trasmesse in queste settimane su Rai 1, hanno visto Vittorio protagonista di un avvicinamento con Matilde, una delle nuove arrivate nella famiglia del magazzino milanese. La donna, scelta come nuova socia della contessa Adelaide, pian piano ha saputo conquistare la fiducia di Conti, tanto che quest'ultimo ha deciso di volerla conoscere meglio, invitandola anche a cena.

Sembrerebbe proprio che Vittorio ci stia "provando" con Matilde, magari dopo aver capito che con lei potrebbe nascere un buon feeling. In questa settima stagione della soap, infatti, Conti potrebbe definitivamente lasciarsi alle spalle la fine della sua storia d'amore con Marta Guarnieri, che ormai ha scelto di trasferirsi stabilmente in America.

Marta Guarnieri nasconde un segreto?

Da un po' di tempo, Marta Guarnieri ha scelto di intraprendere questo nuovo percorso professionale che l'ha portata ad allontanarsi da Milano e, da quel momento in poi, non ha dato più sue notizie al marito Vittorio. Col passare del tempo, Conti si è quasi rassegnato all'idea della fine di questo matrimonio che non ha dato i frutti sperati e ben presto per lui potrebbe arrivare la prova certa della fine di questo amore.

Sebbene non sia previsto un ritorno di Marta nel corso della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, Vittorio potrebbe ricevere delle informazioni sul conto della donna.

Vittorio potrebbe scoprire che Marta ha un figlio nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore

Il fatto che Marta non abbia mai più rimesso piede in città, neppure per far visita a suo padre Umberto, ha destato non pochi sospetti.

Non si esclude che, durante i due anni trascorsi in America, la donna possa aver trovato un nuovo fidanzato e potrebbe essere rimasta incinta. Insomma, Vittorio potrebbe scoprire che Marta ha un figlio e che il motivo di questo suo soggiorno prolungato negli Stati Uniti d'America, sarebbe dovuto al fatto che tornando in Italia, rischierebbe di avere problemi con la giustizia, dato che il loro matrimonio non è mai stato annullato.

Occorre precisare che si tratta solo di ipotesi, non confermate dalle anticipazioni ufficiali.

Vittorio e Matilde si fidanzano nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore?

Una verità che potrebbe essere decisamente amara per Vittorio anche se, alla fine, potrebbe fargli prendere completamente coscienza del fatto che sia giunto il momento di voltare pagina in maniera definitiva e lasciarsi alle spalle le emozioni provate con la figlia del commendatore Guarnieri.

Intanto, i fan de Il Paradiso delle signore si augurano che entro il finale di questa settima stagione, Conti possa coronare il suo sogno d'amore con Matilde che, nel frattempo, sta vivendo una profonda crisi con suo marito Tancredi.