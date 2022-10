Marta e Vittorio si diranno definitivamente addio nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7? L'appuntamento con la soap opera pomeridiana di Rai 1 e al centro delle trame, continuano ad esserci le vicende del tenebroso Conti che si sta avvicinando sempre più a Matilde Frigerio.

La sintonia tra i due non passa inosservata e, in vista del gran finale di questa settima stagione, non si esclude che per Vittorio possa arrivare una "doccia gelata" del tutto inaspettata da parte della figlia di Umberto Guarnieri.

Marta non ritorna da Vittorio nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 non prevede il ritorno in scena di Marta Guarnieri. La moglie di Vittorio Conti non farà il suo rientro a Milano dopo che aveva scelto di trasferirsi stabilmente in America e intraprendere un percorso lavorativo lontana dalla sua famiglia.

Marta ormai si è stabilita regolarmente in America e, nel corso di queste nuove puntate della settima stagione, potrebbe anche informare suo padre di una importante novità che la riguarda.

A distanza ormai di due anni dalla sua partenza per gli Stati Uniti, Marta Guarnieri potrebbe annunciare di aver incontrato un uomo che ha fatto breccia nel suo cuore e che l'ha portata a dimenticare definitivamente Vittorio.

Dopo l'addio con Marta, Vittorio sempre più complice con Matilde ne Il Paradiso delle signore 7

Del resto ormai, si era capito che la donna non provasse più sentimenti nei confronti di Conti, dato che in questi due anni non lo ha mai cercato.

Anche Vittorio, però, dopo aver sofferto a lungo per l'addio di Marta, in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore sta cercando di riprendere in mano le redini della propria vita.

Conti ha scelto di lasciarsi alle spalle il passato e quel matrimonio ormai naufragato con Marta e recentemente, a colpire la sua attenzione, è stata la bella Matilde Frigerio.

Marta potrebbe far annullare il matrimonio con Vittorio ne Il Paradiso delle signore 7

Il feeling tra i due sta crescendo sempre più, complice anche la collaborazione lavorativa all'interno del Paradiso delle signore, che li porta a trascorrere molto tempo insieme.

In attesa di scoprire se tra Vittorio e Matilde sboccerà l'amore, nelle future puntate della soap opera, potrebbe essere Marta a fare un ulteriore passo avanti: chiedere a suo marito l'annullamento del loro matrimonio.

Si tratta per ora solo di ipotesi, ma Marta potrebbe far richiesta alla Sacra Rota di annullare definitivamente le nozze con Vittorio e in tal modo poter essere libera di vivere la sua nuova vita in America.