Terra Amara tornerà in onda a partire dal prossimo 14 novembre su Canale 5. Nei nuovi episodi i telespettatori faranno la conoscenza di un nuovo personaggio. Si tratta della dottoressa Mujigan. La donna farà ben presto la conoscenza di Yilmaz il quale rimarrà subito colpito da lei. Cosa riserverà loro il futuro? Ecco cosa succederà nelle nuove puntate in onda nel mese di novembre.

Terra amara torna su Canale 5: dal 14 novembre al posto di Una vita

Per la gioia dei fan di Terra amara, é giunta finalmente la notizia tanto attesa. La soap tv turca tornerà nel daytime di Canale 5 a partire dal prossimo 14 novembre.

Si é trattato dunque di uno stop temporaneo, giusto il tempo di arrivare al gran finale di Una vita. La soap iberica si concluderà il 12 novembre, con la messa in onda della puntata finale. Poi dal lunedì successivo, a partire dalle 14:10, spazio alle vicende di Yilmaz e Zuleyha, che tanto hanno appassionato il pubblico lungo l'estate.

Nuovo personaggio in Terra amara: si tratta della dottoressa Mujgan

Dunque a partire da metà novembre, verranno trasmessi i nuovi episodi di Terra amara. Non mancheranno le novità. Ad esempio, nelle trame entrerà un nuovo personaggio. Si tratta della dottoressa Mujgan. La donna lavorerà in ospedale e la si vedrà proprio mentre si prenderà cura di Adnan. Il piccolo infatti, avrà la febbre alta e Demir e Zuleyha decideranno di portarlo in ospedale.

Qui la dottoressa rassicurerà i genitori. Il bambino avrà solo un raffreddore. La new entry lo curerà e lo dimetterà subito.

Yilmaz e Mujgan lavoreranno a stretto contatto: spoiler Terra amara

La dottoressa farà ben presto anche la conoscenza di Yilmaz. A presentarli sarà Sabahattin. Mujgan inizierà a lavorare insieme a Yilmaz per garantire una copertura sanitaria ai dipendenti della sua fabbrica.

Per questo motivo, la dottoressa si recherà anche in azienda. Non sfuggirà ai telespetattori, il fatto che Akkaya sarà molto colpito da questa donna. Nel frattempo, Demir cercherà di impedire il divorzio tra Sermin e Sabahattin. Arriverà persino a minacciare il medico di togliere i soldi a Betul, che studia a Parigi grazie a lui.

Sabahattin non cederà al ricatto e Demir quindi, non manderà più il denaro alla ragazza.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan fa breccia nel cuore di Yilmaz

Sempre nel corso degli episodi in onda a novembre 2022, Ylamz manderà un regalo e un biglietto alal dottoressa Mujgan per ringraziarla del lavoro svolto con gli operai. La donna però, seppur lunsingata, manderà indietro il pacco, dicendo di non poterlo accettare, visto che avrà fatto solo il suo dovere. Dunque, la bella dottoressa non cadrà tra le braccia di Yilmaz, almeno inizialmente. Dando uno sguardo alle anticipazioni turche, si viene a sapere che Mujgan farà ben presto breccia nel cuore di Yilmaz, suscitando anche la gelosia di Zuleyha. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire i nuovi appunatmenti di Terra amara, ricordando che la soap Tv turca, tornerà a partire dal 14 novembre sulle reti Mediaset.