L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 continua a riservare grandi colpi di scena e, nel corso della stagione 2022/2023, si potrebbe tornare a parlare di Marta e Vittorio.

Alessandro Tersigni in una delle sue ultime interviste aveva ammesso che in queste nuove puntate destinate alla fascia del pomeriggio di Rai 1, ci sarebbe stata una svolta importante per il suo Vittorio, pronto ormai a lasciarsi alle spalle la storia d'amore con Marta.

E, a tal proposito, non si esclude che Conti possa arrivare a tale conclusione dopo aver appreso una notizia del tutto clamorosa, riguardante la figlia del commendatore Guarnieri.

Vittorio sempre più complice con Matilde nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 continuano a vedere Vittorio Conti come protagonista assoluto della soap opera.

L'affascinante proprietario del grande magazzino milanese, dopo aver fatto i conti con la minaccia chiamata Adelaide, ha trovato una nuova socia con la quale sta costruendo un rapporto sempre più intenso.

Trattasi di Matilde Frigerio, scelta da Adelaide come sua socia al Paradiso e di conseguenza diventata anche collega di Vittorio.

Una coppia che sembra promettere molto bene non solo dal punto di vista professionale ma anche sentimentale, visto che Conti cercherà in tutti i modi di conoscere meglio Matilde, anche fuori dall'ambiente lavorativo.

Marta dimenticata da Vittorio ne Il Paradiso 2022/2023?

Insomma, Vittorio Conti comincerà a guardarsi intorno nel corso di questa settima stagione e, a tal proposito, non si esclude che per lui possa arrivare il momento definitivo di mettere una pietra sopra alla sua relazione con Marta Guarnieri.

La figlia di Umberto ha scelto di trasferirsi in America, dove ormai ha intrapreso una nuova vita e si sta dedicando al suo lavoro assieme al fratello.

La partenza di Marta, però, potrebbe nascondere anche altri colpi di scena, alcuni dei quali potrebbero venire a galla nel corso delle nuove puntate di questa settima stagione.

Marta potrebbe svelare di essere incinta nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Non si esclude che, approfittando del suo soggiorno in America, Marta possa aver scelto di intraprendere un percorso di cure per guarire dall'infertilità.

La moglie di Vittorio, ormai stabile in America da ben due anni, potrebbe anche aver trovato un nuovo fidanzato e non si esclude che nel corso delle prossime puntate possa arrivare una notizia del tutto inaspettata.

Marta potrebbe rivelare a suo padre Umberto di aver scoperto di essere in dolce attesa di un bebè: una notizia che potrebbe essere a dir poco scioccante per Vittorio, ma tale da permettergli di voltare pagina in maniera definitiva.