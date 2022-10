In questa nuova stagione de Il Paradiso delle Signore sono cambiate tante cose, soprattutto il carattere di uno dei personaggi più gettonati dai fan della daily soap, Marcello Barbieri. In una recente intervista, Pietro Masotti ha passato in rassegna il suo alter ego, parlando non solo dell'evoluzione in corso ma facendo anche qualche piccola anticipazione piuttosto interessante. Sono ben quattro anni che l'attore si muove sul set della soap e tra lui e il cast si è instaurato un forte legame familiare. A dirlo è stato proprio Masotti che ha parlato anche della relazione tra Marcello e Ludovica, annunciando che ci vorrà del tempo prima di rivedere i due interagire!

Il personaggio di Marcello: 'È tornato a essere quello che era prima'

Dopo la rottura con l'amata Ludovica Brancia, Marcello ha chiesto aiuto ad Adelaide per riconquistare l'ex. E così il ragazzo è partito per la Svizzera, trascorrendovi un'intera estate per studiare economia e finanza allo scopo di trasformarsi in un vero uomo d'affari. In queste nuovissime puntate de Il Paradiso delle Signore, Marcello è più intraprendente che mai e, a confermarlo, è l'attore che lo interpreta.

"Il mio personaggio è tornato a essere quello che era prima" ha dichiarato all'interno dell'intervista a Vero, Pietro Masotti. Che Marcello si sia evoluto lo hanno constatato in molti, ma l'attore ha aggiunto che il ragazzo sta cercando di dominare e non subire più il mondo dei ricchi.

Pietro Masotti anticipa su Marcello e Ludovica

Il volto di Barbieri si è detto soddisfatto di questo cambiamento poiché lo diverte molto di più. A detta dell'attore pugliese, nella precedente stagione Marcello era "arrendevole e succube della situazione" mentre adesso riesce a interagire con dei nuovi personaggi. E per quanto riguarda la sua ex Ludovica Brancia, partita all'estero nell'ultima stagione, Pietro Masotti non ha spoilerato nulla ma ha messo bene in chiaro che passerà molto tempo prima che i fan possano rivedere Ludovica e Marcello l'uno di fronte all'altra.

Nel frattempo, come dichiarato dall'attore pugliese, vedremo Barbieri approcciare maggiormente con la contessa Adelaide di Sant'Erasmo oltre che con il suo socio e amico Salvatore e Armando. Dunque gli spettatori che sognano la coppia Marcello-Ludovica dovranno pazientare ancora un po' prima di scoprire il destino di questa coppia.

L'aneddoto curioso sul set con Giulia Arena

Alle pagine del magazine Vero, Pietro Masotti ha svelato un aneddoto curioso avvenuto sul set con Giulia Arena. Mentre i due stavano girando una scena nella caffetteria, l'attore si è appoggiato sul tavolino, mandandolo in frantumi. Secondo il volto di Marcello, il successo della soap è dovuto anche al fatto che regalano 40 minuti di svago e spensieratezza agli spettatori. Intanto l'attore ha rassicurato i fan sui progetti futuri. Per il momento è interamente dedito a Il Paradiso delle Signore.