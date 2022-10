Stanno per venire alla luce tutti i segreti di Anna ne Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle nuove puntate svelano che Salvatore verrà a sapere che la moglie non è stata sincera sin dall'inizio. Caterina, sua madre, non è affatto malata e non lo è mai stata. Nel frattempo, Umberto trova una soluzione per salvare il posto di Flora al grande magazzino, dopo che è stata umiliata pubblicamente da Adelaide che, al contrario, ha elogiato il vestito da sposa per la baronessa Foppa creato da Maria.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni: Umberto corre in aiuto di Flora

Adelaide non ha perso tempo per umiliare pubblicamente Flora al Circolo, mettendo in risalto il lavoro eccellente di Maria Puglisi. La giovane stilista ha realizzato un abito da sposa eccezionale per la baronessina Foppa, e i presenti ne sono rimasti incantati. Umberto, dispiaciuto per il trattamento riservato alla povera Flora, ha un'idea: proporre alla Baronessa Foppa di assumere Maria come stilista personale. In questo modo, la bella Puglisi sarebbe fuori dai piedi dal grande magazzino e il lavoro di Flora salvo. Se tuttavia Maria accettasse, dovrebbe trasferirsi in Costa Azzurra, lasciando Milano e le persone care

Nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gemma vittima dei giornalisti

La vicenda che ha come protagonisti Ezio e Gloria è al centro dello scandalo.

Il signor Colombo è sposato, ma vive con un'altra donna che, per giunta, è madre di una figlia non sua. I pettegolezzi sono all'ordine del giorno, così come la curiosità dei giornalisti. In particolare, uno di essi prende di mira la giovane Zanatta, che si trova spiazzata in una situazione più grande di lei e impossibile da gestire.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 7: Caterina smascherata da Armando

Armando sarà colui che, per l'ennesima volta, aprirà gli occhi al povero Salvatore. Il fatto di aver spedito ad Anna i fiori e aver scoperto che gli ha fornito un indirizzo inesistente, ha già messo in allerta Salvo. Tuttavia, quello che verrà a sapere lo spiazzerà ulteriormente.

Stando infatti alle nuove anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore, Armando vedrà Caterina, la madre di Anna, girare per Milano. La donna non è dunque mai partita per l'America e non è nemmeno vero che è gravemente malata e bisognosa di una costosa operazione. Che cosa sta succedendo alle spalle dell'ignaro Salvatore? La verità su Anna e le sue innumerevoli bugie è molto vicina e ciò che verrà a galla scombinerà per sempre le vite sia di Salvo che della misteriosa Imbriani. Pare che di mezzo ci sia una terza persona e, secondo le indiscrezioni si tratti di Quinto, l'ex di Anna creduto da tutti passato a miglior vita.