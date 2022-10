Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap italiana 'Il Paradiso delle Signore', giunta alla settima stagione con tantissime novità inaspettate. In particolare, nel corso della puntata dell'11 ottobre, non potranno mancare colpi di scena interessanti in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso.

Clara, in questo periodo, rischia di essere rimandata al paese perché non si sta comportando affatto bene. Infatti, sta dando del filo da torcere alla perpetua della canonica, provocando l'ira di suo zio Don Saverio. La situazione, per lei, non è affatto semplice.

Non è mai stata abituata a seguire le regole alla perfezione. Tuttavia, però, l'attenzione si sposta improvvisamente su un evento sconvolgente. Mentre tutti sono seduti dinanzi al televisore, i programmi vengono interrotti per annunciare la terribile tragedia avvenuta nel Vajont. In seguito ad una frana, moltissime persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, senza avere il tempo di recuperare le proprie cose. Pertanto, dopo aver ricevuto la notizia, lo staff dell'atelier meneghino si è messo subito all'opera per dare il proprio sostegno ai loro connazionali.

Tutti al Paradiso uniscono le forze

Durante il prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, Adelaide decide di organizzare una raccolta fondi per aiutare tutte le vittime della tragedia del Vajont.

Tuttavia, si rivolge a Fiorenza per chiederle di coinvolgere anche la banca Guarnieri nell'evento che si terrà tra poco al Circolo. Purtroppo, però, quando la giovane donna va ad informare il commendatore Umberto, questi rifiuta perché pretende che sia la contessa stessa a rivolgersi direttamente a lui per la donazione.

Nel frattempo, invece, Marcello e Salvo decidono di contribuire a modo loro, preparando delle derrate per tutti gli sfollati, mentre Don Saverio si attiva immediatamente per organizzare una raccolta di vestiti e coperte da spedire sul luogo della tragedia.

Matilde lascia il Paradiso di nascosto

Intanto, il Comune di Milano indice un concorso per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione. Roberto, pertanto, convince Vittorio a candidarsi proponendo uno dei suoi accattivanti slogan. Si tratta di una giusta causa e lui è sicuramente la persona più indicata a ricoprire tale ruolo.

Fino ad ora, infatti, ha sempre dato prova della sua grande creatività, raggiungendo ottimi risultati.

Mentre tutti sono impegnati ad offrire il proprio contributo per la tragedia nel Vajont, Matilde prepara le sue valigie e va via dalla città, senza dire nulla a nessuno, lasciandosi alle spalle 'Il Paradiso'.