Proseguono i consueti appuntamenti con il Paradiso delle Signore, la soap italiana che è giunta alla sua settima stagione riscuotendo un grande successo. Durante l'episodio del 10 ottobre, in onda su Rai 1 a partire dalle 15:55, non potranno mancare di certo nuovi ed avvincenti colpi di scena. In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Matilde Frigerio. Quest'ultima, in seguito ai recenti eventi, non riesce proprio a fare a meno di pensare a suo marito Tancredi, nonostante si sia comportato male nei suoi confronti.

Gloria ritorna al Paradiso delle Signore

Durante il prossimo episodio de Il Paradiso delle Signore, finalmente Gloria verrà scarcerata. Dopo aver pagato il suo debito con la legge, potrà riabbracciare la sua amata figlia, Stefania. Quest'ultima ha fatto di tutto affinché sua madre potesse uscire dal carcere, senza mai ottenere riscontri positivi. Fortunatamente, adesso quel momento è arrivato e potrà averla accanto.

Per tutto questo tempo, la giovane Colombo ha sempre messo al corrente Gloria dei suoi successi. Dopo aver recuperato il loro rapporto, le due donne non si sono più separate, nonostante le difficoltà. Ora, dopo diversi mesi, l'ex capocommessa farà il suo ingresso nel magazzino accanto a sua figlia e ad Ezio.

L'intero staff sarà pronto ad accoglierla a braccia aperte.

La notizia di una tragedia giungerà anche al Paradiso

Nel frattempo, Matilde è molto combattuta. Rivelerà ad Adelaide che, in realtà, ha intenzione di dare un'altra possibilità a Tancredi, poiché spera sempre che lui possa cambiare. D'altronde è ancora profondamente innamorata di lui e non vuole buttare al vento gli anni di matrimonio.

Preferisce provarle tutte, prima di decidere. Vittorio, intanto, resterà molto colpito da Frigerio, tuttavia nutrirà dei sospetti nei suoi confronti e si confiderà con Roberto.

Successivamente, Clara si rivelerà essere un osso duro. Farà letteralmente disperare la perpetua della canonica, Elide, al punto che suo zio Don Saverio si arrabbierà.

Le chiederà di compiere un gesto di distensione nei suoi confronti. Questa, per la giovane Boscolo, è una situazione che proprio non le piace. Non ama dover rispettare sempre le regole, per cui le costerà molto dover fare un passo indietro pur di farsi perdonare dalla perpetua. Tuttavia, se non lo facesse, suo zio la rispedirebbe in paese.

Infine, improvvisamente la notizia di una terribile tragedia irromperà in tutta Italia. Mentre l'intero staff del Paradiso si troverà dinanzi la televisione, verranno trasmesse le stravolgenti immagini del Vajont. Una tragedia che colpirà tutta la nazione per la grave portata del danno.