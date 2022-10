Proseguono i consueti appuntamenti con il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso della prossima puntata del 17 ottobre, non mancheranno i numerosi ed avvincenti colpi di scena che contraddistinguono la serie. In particolare, i riflettori saranno puntati su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Matilde Frigerio. In questo periodo, non sta vivendo un momento molto sereno in seguito al comportamento di suo marito Tancredi. Da una parte non può sopportare la sua arroganza, dall'altra spera in un suo profondo cambiamento.

Una seconda possibilità per Clara al Paradiso

Durante il prossimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, Matilde decide di confidarsi con Adelaide. D'altronde vede in lei un'amica fidata e le confessa tutto sul suo rapporto con il marito Tancredi. Nel frattempo, dopo che Clara è stata cacciata da Irene dal magazzino, suo zio, Don Saverio, va a parlare con Vittorio per convincerlo a riprenderla al lavoro come Venere. Fortunatamente, ottiene una seconda possibilità.

Tuttavia, dopo aver avuto diversi diverbi con Elide, la perpetua della canonica, Clara è stata costretta ad andare via. Non ha, però, ospitalità nella Casa delle Ragazze perché Irene si è rifiutata. Pertanto, la giovane Venere ha iniziato a cercare un altro posto in cui stare, trovando il supporto di Alfredo.

Infatti, adesso, all'insaputa di Don Saverio, alloggia all'interno del magazzino del Paradiso.

Un nuovo contabile al Paradiso

Intanto, Vito Lamantia arriva a Milano e ne resta profondamente affascinato. Improvvisamente si imbatte in un annuncio lavorativo: al Paradiso delle Signore sono alla ricerca di un nuovo contabile. Sarebbe, per lui, un'opportunità imperdibile.

Pertanto, si propone per il ruolo in questione, nella speranza di poter entrare a far parte dello staff del noto magazzino meneghino. In questo modo potrebbe restare in città.

All'interno dell'atelier, in questo momento, c'è aria di cambiamento. Dopo il grande ritorno di Gloria, il ruolo da capocomessa di Irene torna nelle sue mani.

D'altronde, Cipriani, quando ha ottenuto l'incarico, era consapevole del fatto che sarebbe stato temporaneo. Adesso che Moreau è uscita finalmente di prigione, deve cederle il posto.

Inoltre, Vittorio inizia a pensare ad un modo per attirare un pubblico più vasto di lettori, creando una rubrica di posta sentimentale all'interno del Paradiso Market. In questo modo, tantissime giovani lettrici potrebbero essere attratte da questa novità. Pertanto, comunica alle Veneri tutte le sue idee per attuare questo nuovo progetto ambizioso.