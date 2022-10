Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate, che andranno in onda la settimana dal 24 al 28 ottobre, rivelano un interessante retroscena in merito a Marina Giordano. A quanto pare la nota imprenditrice, a distanza di oltre una settimana dalla sua sparizione, risulterà ancora irreperibile. Roberto Ferri, dopo avere accettato in un primo momento l'idea che la donna abbia potuto chiedere un periodo di pausa, inizierà a rendersi conto del fatto che qualcosa non torni in questa vicenda.

Nel frattempo Nunzio, disperato per la separazione da Chiara, inizierà ad avvicinarsi sempre più a Rossella, suscitando così le ire di Riccardo Crovi.

Marina è in grave pericolo

L'episodio di Un posto al sole, andato in onda venerdì 14 ottobre si è concluso con un clamoroso cliffhanger. Nel finale di puntata è stato infatti svelato che Marina (Nina Soldano) si trova priva di sensi nel covo di Fabrizio (Giorgio Borghetti).

In attesa di capire se Rosato abbia convinto la donna in qualche modo a seguirlo o se invece l'abbia tramortita e poi rapita, c'è un inquietante nuovo elemento venuto fuori dalle nuove anticipazioni. A quanto pare Marina resterà in "compagnia" del suo ex marito per diversi giorni. Va ricordato che Upas rispetta una timeline reale e in il fatto che il 24 ottobre la donna non abbia ancora dato notizie di sé, potrebbe significare che l'imprenditrice sia col suo presunto rapitore da oltre una settimana.

Un posto al sole, trame 24-28 ottobre: Roberto Ferri è disperato

I messaggi che Fabrizio ha recapitato a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), fingendosi Marina, inizialmente terranno a bada all'uomo, ma col passare del tempo Ferri inizierà a insospettirsi sempre di più. Per quanto i due abbiano litigato, l'imprenditore infatti non riuscirà a capacitarsi di una reazione così estrema.

Roberto inizierà quindi a interrogarsi sulla sparizione di Marina ed è lecito pensare che si rivolgerà ai suoi cari e alle forze dell'ordine. C'è però un'altra teoria molto suggestiva che sta circolando in queste ore e che vedrebbe Ferri stringere una nuova alleanza con Franco per ritrovare la sua amata.

Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 ottobre: Nunzio e Rossella si avvicinano

Nunzio (Vladimir Randazzo) tornerà a Napoli dopo avere lasciato Chiara (Alessandra Masi) presso il centro di disintossicazione in Umbria. Il ragazzo, fortemente scosso per questa nuova separazione, cercherà e otterrà conforto dalla sua amica Rossella (Giorgia Gianetiempo). Attenzione però perché stavolta Riccardo (Mauro Racanati) potrebbe reagire molto male dinanzi a questa complicità tra il figlio di Franco e la sua ragazza.