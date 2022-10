Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Durante il prossimo episodio del 20 ottobre, sono previsti tantissimi nuovi colpi di scena, in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso in attesa di scoprire cos'altro accadrà ai vari protagonisti. In particolare, l'attenzione è posta su Marcello. Ultimamente il giovane barista frequenta molto la Contessa Adelaide perché, grazie alle sue numerose conoscenze, è l'unica che può aiutarlo nella scalata sociale.

In questo modo, riuscirebbe finalmente a conquistare la sua amata Ludovica. D'altronde, non è mai riuscito a dimenticarla, nonostante lei faccia coppia fissa con Ferdinando.

Il nuovo abito disegnato da Maria al Paradiso

Durante il prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, la Contessa consiglia a Marcello di non andare più in caffetteria per dedicarsi attivamente alla vita mondana. Soltanto in questo modo riuscirebbe ad acquisire una posizione di maggior rilievo all'interno dell'alta società. Tuttavia, così facendo, Salvatore si trova in difficoltà perché non ha più il suo collega e deve affrontare tutto il lavoro da solo.

Nel frattempo, dopo l'incarico che le ha assegnato Matilde per disegnare l'abito della baronessina Foppa, Maria si mette subito all'opera per creare un bozzetto impeccabile.

D'altro canto, però, mentre lei è entusiasta di dover svolgere un lavoro così importante, Flora si sente messa fortemente da parte. Pensa che il suo posto da stilista possa essere compromesso e avverte un certo fastidio.

Clara nasconde la verità alle Veneri del Paradiso

Intanto, dopo che suo zio Don Saverio ha scoperto che Clara dormiva all'interno del magazzino del Paradiso, ha deciso di rimandarla nuovamente in paese.

Tuttavia, la giovane Venere non se la sente ancora di comunicare alle sue colleghe la verità. D'altro canto, però, è risaputo che ad Irene non sfugge mai nulla. Infatti, l'ex capocommessa si rende conto che qualcosa non va e scopre che Clara deve lasciare la città. Pertanto, inaspettatamente, compie un gesto che sorprende tutti e che potrebbe cambiare l'intera situazione.

Successivamente, Stefania è molto preoccupata per l'intervista fatta a suo padre. Teme che il giornalista possa rendere pubblica la notizia sulla relazione extraconiugale di Ezio e Veronica. Così, chiede subito al suo fidanzato Marco di far cambiare idea al suo collega. Infine, Vittorio per far colpo su Matilde le scrive una bellissima lettera. Nel leggerla, la giovane donna resta piacevolmente sorpresa e decide di perdonarlo.