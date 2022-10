Nell'ultima puntata di Mina Settembre, andata in onda sul piccolo schermo nella serata di domenica 16 ottobre, Gelsomina aveva deciso di chiudere il suo matrimonio con Claudio, sperando di potere ricominciare una nuova vita con Mimmo. Purtroppo, le cose non erano andate come previsto ma, nell'episodio che verrà trasmesso in televisione il 23 ottobre ci sarà un avvicinamento fra il ginecologo e l'assistente sociale. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che i due colleghi partiranno insieme per lavoro e andranno in Puglia. Nel frattempo, però, Mina continuerà a nascondere la verità a Gambardella, in merito alla menzogna detta a Giulia.

Mina Settembre, trama 23/10: Gelsomina e Mimmo risolvono un caso insieme

Anche nell'episodio di Mina Settembre del 23 ottobre, Gelsomina si dovrà occupare dei casi da risolvere, in qualità di assistente sociale. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che il tuttofare di fiducia del consultorio si romperà un braccio e, pertanto, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. In quell'occasione, Settembre verrà a conoscenza del fatto che il signore sarà privo di documenti. Mina tenterà di evitare di fare passare un guaio burocratico all'uomo senza identità e si farà aiutare da Mimmo.

Mina Settembre, episodio 23/10: Gelsomina e Mimmo lasciano Napoli e vanno in Puglia

Per tentare di risolvere il caso del tuttofare ed aiutare il collaboratore del consultorio, Gelsomina deciderà di andare a Taranto.

Le anticipazioni di Mina Settembre del 23 ottobre rivelano che Mimmo lascerà Napoli con l'assistente sociale e la coppia si recherà, insieme, in Puglia. Il ginecologo e l'ex moglie di Claudio proveranno a fare luce sul passato dell'uomo misterioso privo di identità. Durante il viaggio, inoltre, gli ex fidanzati si riavvicineranno.

Al momento, però, non è trapelato nessun indizio che possa fare capire se Mina e Domenico si lasceranno andare ad effusioni o se saranno vicini soltanto emotivamente.

Mina Settembre, puntata 23/10: Gelsomina nasconde a Mimmo la menzogna detta a Giulia

La puntata di Mina Settembre del 16 ottobre si era conclusa con un colpo di scena.

In quell'occasione, Gelsomina, mentre era in taxi, aveva chiesto all'autista di seguire lo scooter di Domenico. L'intento dell'assistente sociale era quello di voltare pagina con Gambardella, dopo avere lasciato, definitivamente, il marito Claudio. Purtroppo, Mina aveva scoperto che Mimmo aveva una relazione con Giulia, la sua psicologa. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 del 23 ottobre rivelano che Settembre mentirà alla sua terapeuta in modo vigliacco e nasconderà la verità a Domenico che, una volta scoperta, potrebbe essere deluso dal comportamento della collega.