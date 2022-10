Interessanti novità avverranno in occasione delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 7 all'11 novembre su Rai 1. Le trame dello sceneggiato rivelano che Vito Lamantia si renderà protagonista di una follia d'amore. Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), invece, capirà di provare una certa simpatia per Matilde Frigerio.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Vito protagonista di una follia d'amore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti le prossime puntate italiane annunciano inediti colpi di scena. In dettaglio, Maria si getterà a capofitto nel confezionamento di un modello da presentare a Flora.

Per questo motivo, la ragazza chiederà l'intervento di Armando. Purtroppo la Ravasi cercherà di mettere in difficoltà la sua collega, chiedendole di ultimare l'abito il prima possibile. Alla fine, la stilista prenderà tempo per giudicare l'abito confezionatole dalla Puglisi.

Vito, invece, farà una follia per amore dopo essersi fatto prendere dall'entusiasmo mentre Marcello avrà un'idea per far passare una sera divertente ad Adelaide dopo aver notato il suo malessere.

Vittorio non vuole che Marco rinunci alla sua carriera

Nelle puntate de Il Paradiso, trasmesse nella seconda settimana di novembre, Adelaide (Vanessa Gravina) cercherà di convincere Vittorio a schierarsi dalla sua parte contro Umberto.

Tuttavia, il direttor Conti deciderà di restare dalla parte di nessuno. In seguito, la contessa scoprirà che Tancredi sta cercando di rovinare la carriera di Marco. Per questo motivo, la Sant'Erasmo cercherà di trovare una nuova occupazione al nipote prediletto. Inoltre, la donna accuserà Umberto (Roberto Farnesi) di aver rovinato la vita al giornalista.

A tal proposito, quest'ultimo confiderà a Stefania di voler lasciare il giornalismo dopo aver trovato la porta sbarrata da tante testate giornalistiche. Matilde e Vittorio, a questo punto, cercheranno di convincere Marco a non rinunciare al suo sogno.

Conti capisce di provare un interesse per Matilde

Stefania e Gemma organizzeranno una cena a lume di candela per Ezio e Veronica.

Vittorio, invece, dimostrerà di nutrire un forte interesse nei riguardi di Matilde. Il capo del grande magazzino, infatti, confesserà a Roberto di voler provarci con la Frigerio, sebbene poi cambi idea in quanto non ha intenzione di soffrire più per amore. In seguito, Conti scoprirà il grande desiderio di Maria. Per questo motivo, l'uomo cercherà di esaudirlo, tanto da gettarsi a capofitto per organizzarle una sorpresa. Sarà in questo frangente che l'ex di Marta scoprirà una passione della stilista di abiti da sposa.