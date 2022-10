La soap opera Il Paradiso delle signore non smette di sorprendere. Nel corso degli episodi in programmazione dal 31 ottobre al 4 novembre 2022, Salvatore Amato sarà preoccupato a seguito del ritorno di Anna Imbriani a Milano, insieme al primo marito Quinto. La contessa Adelaide di Sant’Erasmo, invecem farà i conti con un ricatto da parte del cognato Umberto Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, al 4 novembre: Quinto riabbraccia la figlia grazie a Salvatore

Nelle puntate che verranno trasmesse su Rai 1 da lunedì 31 ottobre a venerdì 4 novembre, Anna vuoterà il sacco e rivelerà a Salvatore che il suo primo marito in realtà non ha perso la vita disperso in mare, ma di essersi ritrovato prigioniero in un carcere in Sud America.

Gli ha fatto credere che sua madre si sarebbe dovuta operare, solo perché le occorreva del tempo per andare in America e salvare Quinto. Salvatore non nasconderà il suo turbamento a seguito del ritorno del primo marito di Anna, colui che considererà il padre della piccola Irene.

Anna, dopo non essere riuscita a tranquillizzare Salvo, gli proporrà una crociera. Salvatore, intanto, sarà sempre più agitato dopo aver parlato al telefono con la suocera. Successivamente Quinto si presenterà in Caffetteria e proprio grazie a Salvo riuscirà a riabbracciare la piccola Irene. Successivamente Salvatore prenderà una decisione inaspettata, dopo aver osservato l’incontro tra Anna e Quinto.

Flora umilia Maria, Umberto su tutte e furie a causa di Vittorio

Intanto Matilde proporrà a Vittorio di lanciare dei prodotti di lingerie al Paradiso. Così insieme organizzeranno un evento di gala ispirato al film Il Gattopardo, in cui le Veneri avranno il compito di fare un ballo. Durante le prove, Matilde si rifiuterà di ballare con Conti.

Ezio seguirà il consiglio di Don Saverio e si trasferirà in una pensione per evitare altri scandali.

Maria verrà umiliata da Flora, ma a intervenire in sua difesa ci penserà Vito. Intanto Umberto, stufo di vedere la sua amata affranta per essere sempre disprezzata da Adelaide, sceglierà di agire prendendo di mira Marco. L’obiettivo del commendatore sarà quello di ricattare la cognata, in modo da costringerla a cedergli le quote del Paradiso.

Non appena Adelaide verrà messa alle strette, Matilde sarà sul punto di andarsene via dal Paradiso senza spiegare il motivo a Vittorio. Quest’ultimo, dopo aver assistito a una lite tra Umberto e la contessa di Sant’Erasmo, costringerà Frigerio a essere sincera con lui e a raccontargli tutto. Conti, dopo aver parlato con Landi, si presenterà a Villa Guarnieri per sostenere Marco, finendo per scatenare la furia di Umberto.

Armando affronterà Vito ed esigerà sapere per quale motivo tiene una foto di Maria nel suo portafoglio. Il nuovo contabile del Circolo gli rivelerà di provare dei sentimenti nei confronti della ricamatrice. Vito, inoltre, si offrirà di essere l’accompagnatore della giovane Puglisi al ballo, mentre Matilde accetterà di ballare con Vittorio.