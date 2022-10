Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole delle puntate settimanali dal 24 al 28 ottobre 2022 che andranno su Rai 3 alle 20:50 e su RaiPlay on demand e in replica. Marina è ancora in pericolo nelle mani di Fabrizio e la situazione sembra essere senza soluzione. Tuttavia, un'illuminazione di Roberto potrebbe cambiare le cose. Nel frattempo, Nunzio torna a Napoli, affranto per la separazione da Chiara, alla quale ha chiesto di diventare sua moglie. Occhio ai prossimi episodi, perché la presenza di Rossella potrebbe essere determinante. Alberto scoprirà un nuovo vano nel seminterrato, mentre la strana decisione di Jimmy farà andare in ansia Niko.

Di seguito, le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana.

Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 ottobre: Rossella e Nunzio vicini

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 24 al 28 ottobre, svelano che Nunzio farà rientro a Napoli dopo aver salutato la sua Chiara, promessa sposa. Rossella gli starà vicino offrendogli conforto, ma qualcuno non la prenderà affatto bene. Siamo parlando di Riccardo, che non nasconderà la sua gelosia. Intanto, Manuela non si capacita dell'improvvisa freddezza di Niko nei suoi confronti e pretenderà un chiarimento. Lo stesso Jimmy, turbato dal litigio di Manuela e Micaela, prenderà una decisione inaspettata che farà preoccupare suo padre.

Un posto al sole, nuove puntate 24-28 ottobre 2022: Damiano sorprende Viola

Situazione non facile nemmeno per Viola, che si trova distante da Eugenio e alle prese con il malumore del piccolo Antonio, desideroso di tornare a casa. A sorprenderla in maniera positiva sarà Damiano che, con la sua dolcezza, farà tornare il sorriso al bimbo.

Viola non farà che avvicinarsi ulteriormente all'affascinante guardia del corpo. Intanto, Jimmy si ostina a non parlar più con sua madre, obbligando Niko ad agire diversamente nella sua battaglia legale.

Un posto al sole, spoiler 24-28 ottobre 2022: Roberto capirà che Marina è in pericolo

Roberto capirà che il silenzio e l'assenza di Marina non hanno una spiegazione plausibile e così avrà un'illuminazione che potrebbe salvarla.

Capirà infatti che è in pericolo e che non si è allontanata per sua volontà. Infine, nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 24 al 28 ottobre, Alberto scoprirà che nel seminterrato c'è un vano segreto nel quale molto probabilmente si era nascosta un'intera famiglia. Decisa a scoprire la verità, Lia proverà nuovamente a entrare nella stanza misteriosa e chissà che questa volta non trovi le spiegazioni che tanto cerca sulle sue origini.