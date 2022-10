La puntata di Un posto al sole del 3 novembre sarà ricca di novità e colpi di scena. A tal proposito, Marina Giordano sarà sempre in pericolo di vita e sarà in balia dell'ex marito, che l'ha sequestrata da qualche giorno. Fabrizio, invece, perderà la testa e diventerà sempre più pericoloso. Nel frattempo, Roberto si metterà l'anima in pace, arrivando a credere che la sua compagna l'ha lasciato definitivamente e, pertanto, cercherà di distrarsi in qualche modo. Viola, invece, darà una mano a Damiano e lo aiuterà a risolvere i problemi del figlio, mentre Manuela prenderà una decisione inaspettata.

Al momento, però, non sono trapelati indizi in merito a cosa possa scegliere di fare la gemella Cirillo.

Un posto al sole, trama 3/11: Marina è in pericolo, Fabrizio è folle

Marina continuerà ad essere tenuta segregata da Fabrizio. L'ex moglie di Rosato sarà ancora in balia del suo ex consorte, che non la farà tornare a casa. Anche nell'episodio di Un posto al sole del 3 novembre, l'imprenditrice sarà vittima della follia dell'ex marito. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Giordano sarà in pericolo e sarà sempre più messa a dura prova da Fabrizio che, nel frattempo, diventerà ancora più pericoloso. Il sequestro di Marina, quindi, durerà ancora per molto tempo.

Un posto al sole, episodio 3/11: Roberto cerca di non pensare a Marina Giordano

Nel frattempo, Roberto inizierà a cambiare atteggiamento nei confronti della sua compagna. Nei recenti episodi di Un posto al sole, Ferri non era riuscito ad accettare che la sua fidanzata lo avesse lasciato di punto in bianco, con una lettera di addio.

Nella puntata del 3 novembre, invece, il papà di Filippo proverà a voltare pagina e tenterà di fare il possibile per distrarsi. Al momento, non è chiaro se l'imprenditore riuscirà a non pensare alla sua compagna o se continuerà a rimuginare sulla loro storia d'amore, interrotta bruscamente.

Un posto al sole, puntata 3/11: Viola aiuta Damiano

Durante la puntata di Un posto al sole di giovedì 3 novembre, inoltre, verranno trattate le vicende di Viola. Le anticipazioni rivelano che la professoressa Bruni aiuterà Damiano a risolvere un problema con suo figlio. Nel frattempo, la figlia di Ornella riceverà una proposta interessante ma, al momento, non è chiaro di cosa si possa trattare. Inoltre, durante l'episodio, Manuela vivrà momenti di forte tensione. La gemella Cirillo vorrà dare una svolta inaspettata alla sua vita e prenderà una decisione. Attualmente, però, non è chiaro cosa abbia in mente la sorella di Serena e se la cosa possa avere ripercussioni su Niko o Jimmy.