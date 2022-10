Le anticipazioni della quarta puntata di Mina Settembre 2 in programma il 23 ottobre in prime time su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per un nuovo avvicinamento tra Gelsomina e Domenico.

Intanto, per Titti, arriverà il momento di fare i conti con il segreto che custodisce in merito al padre del bambino che porta in grembo, il quale potrebbe non essere del suo attuale compagno.

Gelsomina si occupa di Angioletta: anticipazioni Mina Settembre 2 quarta puntata

Nel dettaglio le anticipazioni della quarta puntata di Mina Settembre 2, in programma domenica 23 ottobre su Rai 1, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Angioletta", l'assistente sociale si imbatte nel caso particolarmente delicato di Angioletta, una ragazzina con una disforia di genere che le sta rendendo la vita impossibile.

Gelsomina, di fronte alla richiesta d'aiuto della ragazza, non resterà impassibile e le offrirà il supporto necessario per cercare di aiutarla a superare questo ostacolo.

Occhi puntati anche su Titti che, in questo nuovo appuntamento con la fiction, si ritroverà a dover affrontare il segreto che custodisce in merito alla sua gravidanza.

Titti affronta il suo segreto: anticipazioni Mina Settembre 2 del 23 ottobre

Le anticipazioni della quarta puntata rivelano che Titti incontrerà in maniera del tutto casuale il suo ex Max e in questo modo l'uomo scoprirà tutta la verità sulla gravidanza della donna.

Max, quindi, verrà messo al corrente del fatto che potrebbe essere proprio lui il vero padre del bambino che Titti porta in grembo e non l'attuale compagno della donna.

Quale sarà a questo punto la reazione di Max di fronte a questa notizia, che potrebbe stravolgere per sempre la sua vita? La risposta nel corso delle prossime attesissime puntate finali della fiction con protagonista Serena Rossi.

Gelsomina parte con Domenico: anticipazioni Mina Settembre 2 quarta puntata

A seguire andrà in onda il secondo episodio dal titolo "Il genio".

Le anticipazioni della quarta puntata di Mina Settembre 2 rivelano che il "tuttofare" del consultorio sarà vittima di un infortunio e si romperà un braccio.

L'uomo necessiterà di essere operato al più presto ma, proprio grazie a questa circostanza, Gelsomina scoprirà che il "tuttofare" non ha i documenti e la sua identità è avvolta dal mistero.

Di conseguenza l'assistente sociale deciderà di occuparsi del suo caso per evitargli dei guai dal punto di vista giudiziario.

Così Gelsomina deciderà di partire con Domenico alla volta di Taranto, dove raccoglieranno tutte le informazioni necessarie sull'uomo. Cosa succederà tra i due in questo viaggio? Si riaccenderà la fiamma della passione? La risposta il 23 ottobre su Rai 1.