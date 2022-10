Mina Settembre 2 sta per tornare in onda in prime time con le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della fiction con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno rivelano che la protagonista si ritroverà a risolvere nuovi appassionanti casi che la vedranno coinvolta in prima persona, ma dovrà fare i conti anche con la sua crisi sentimentale.

Gelsomina, infatti, si ritrova combattuta tra Claudio e Domenico e per per lei arriverà il momento di fare la fatidica e attesa scelta finale.

La scelta d'amore di Gelsomina: anticipazioni Mina Settembre 2

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Mina Settembre 2 rivelano che la vita sentimentale della protagonista si ritroverà ad un bivio.

Al momento, infatti, né Claudio così né Domenico, sono riusciti ad avere la meglio e a spuntarla, motivo per il quale la donna si ritroverà ancora una volta in piena crisi.

La scelta d'amore di Gelsomina, però, arriverà nel momento in cui riceverà una notizia a dir poco sconvolgente che finirà per colpirla profondamente.

Il suo ex marito Claudio è stato coinvolto in un terribile attentato durante il quale ha rischiato seriamente di perdere la vita.

Una notizia che lascerà senza parole l'assistente sociale, la quale deciderà di correre subito dal suo ex marito per capire come sta la situazione.

Gelsomina divisa tra Claudio e Domenico: anticipazioni Mina Settembre 2

Le anticipazioni su Mina Settembre 2 rivelano che nel momento in cui Gelsomina si ritroverà al fianco del suo ex in questo momento così delicato, si renderà conto che forse per loro è giunto il momento di darsi una seconda possibilità e quindi riprendere in mano le redini della loro vita sentimentale.

Insomma, Gelsomina apparirà pronta a concedere una seconda chance al suo ex marito Claudio: sarà la scelta giusta oppure ben presto torneranno a galla i fantasmi del passato?

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui, a Napoli, ci sarà il ritorno di Domenico, l'affascinante ginecologo interpretato da Giuseppe Zeno che aveva fatto breccia nel cuore della protagonista.

Gelsomina chiede aiuto per la crisi d'amore: anticipazioni Mina Settembre 2

Le anticipazioni delle nuove puntate di Mina Settembre 2 rivelano che, Gelsomina e Domenico si ritroveranno a collaborare insieme: i due terranno un corso di educazione sessuale all'interno di una scuola media.

Ebbene, la presenza di Domenico finirà per rimettere in discussione i sentimenti di Gelsomina: rivedere il ginecologo non l'ha lasciata per niente indifferente.

E così, dato che la situazione sarà più ingarbugliata del previsto, Gelsomina deciderà di chiedere aiuto ad una psicoterapeuta, che la aiuterà finalmente a compiere la scelta giusta.