Diverse novità accadranno a Mina Settembre, la popolare fiction della rete Rai con protagonista l'attrice Serena Rossi nei panni di un'assistente sociale. Gli spoiler della puntata finale, che sarà trasmessa il 6 novembre in prima visione sui teleschermi di Rai 1, svelano che Domenico aiuterà l'amata a riprendersi la professione dopo essere stata sospesa. Il matrimonio di Titti, invece, sarà funestato da un imprevisto.

Mina Settembre, anticipazioni 6 novembre: Domenico vuole aiutare l'amata a ritornare in servizio

Le anticipazioni di Mina Settembre, riguardanti la puntata finale che i telespettatori avranno modo di vedere domenica 6 novembre dalle ore 21:20 sui teleschermi nazionali annunciano inedite novità.

Nel primo episodio intitolato "With a little help from my friends", Gelsomina dovrà far fronte alle conseguenze alla sua decisione di aver contattato la madre biologica di Viola contro la sua volontà. Purtroppo il gesto costerà molto caro all'assistente sociale. Difatti, la protagonista verrà sospesa dalla sua professione. Neanche a dirlo, la decisione getterà nello sconforto Gelsomina, che si troverà costretta ad abbandonare il consultorio profondamente amareggiata. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Domenico cercherà di intervenire in suo aiuto grazie a un gesto disperato. Il ginecologo del consultorio si metterà in contatto con la madre di Viola per convincerla a ritirare la denuncia e quindi permettere alla sua amata di ritornare in servizio tra gli assistenti sociali.

Il matrimonio di Tutti rovinato da un imprevisto

Nel secondo episodio di Mina Settembre dal titolo "Andare a vedere", trasmesso il 6 novembre in tv, grande protagonista sarà Titti, che si appresterà a coronare il suo giorno più bello. Ovviamente, le amiche della sposa appariranno molto emozionate, se qualcosa non turbasse il romantico momento.

Nel frattempo, Olga farà ritorno a casa, fornendo una versione che non convincerà nessuno. Gelsomina, infatti, sarà convinta che sua madre le stia nascondendo qualcosa di brutto. Anche Anna, la sorella di Domenico avvertirà una certa agitazione. Purtroppo Mimmo non si fiderà del losco individuo con cui sua sorella sta uscendo.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente, Gelsomina è tornata a Procida per cercare suo fratello. A tal proposito, Gianluca si è innamorato di Sofia, la proprietaria del bed and breakfast. In seguito, l'assistente sociale si è dovuta occupare di Viola, una giovane che vive all'interno di una casa famiglia. In questo frangente, la protagonista ha cercato di esaudire la richiesta della ragazza di incontrare sua madre.