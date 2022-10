Nella puntata di domenica 30 ottobre 2022 di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, è stato ospitato Marco Bellavia, concorrente che ha lasciato il GF Vip 7 per presunti disagi psicologici. L'ex conduttore ha ripercorso le tappe della sua carriera televisiva, dal successo di Bim Bum Bam all'allontanamento del piccolo schermo avvenuto nel 2000 dopo 15 anni di carriera "perché era finito un ciclo della tv dei ragazzi", fino all'uscita dal reality show. Una situazione che lo ha messo a dura prova, portandolo sempre di più nel dimenticatoio, fino a cadere nel tunnel della depressione, dovuta anche alla rottura con l'allora compagna Elena Travaglia.

Bellavia ha inoltre confidato di voler tornare presto in televisione in futuro.

Le parole di Bellavia sul dimenticatoio, depressione e sul suo futuro

"Ero troppo istintivo, non andavo d'accordo con tante persone" ha esordito Marco Bellavia, raccontando il periodo più buio della sua carriera televisiva. "Mi sono fatto milioni di domande sul perché avessi smesso, ero malato ma non avevo nessuno che mi dava una diagnosi", ha poi continuato l'ex conduttore milanese, parlando dell'inizio del suo malessere. "Non mi sono mai buttato giù fino a quando ho avuto problemi con la mamma di mio figlio", ha inoltre confidato Bellavia, spiegando che sarebbe caduto in depressione da quando è entrato in crisi con Elena Travaglia, madre di suo figlio Filippo.

A quel punto, l'ex gieffino classe 1964 ha raccontato come sarebbe avvenuta la sua rinascita: "Quando frequentavo mio figlio, la luce cominciava ad accendersi e comprendevo cosa significava vivere". Infine, Bellavia ha chiosato l'intervista a Verissimo, parlando dei suoi progetti futuri così: "Vorrei ricominciare a fare tv.

Avrò un futuro televisivo. È un desiderio".

I commenti social sul presunto ritorno in tv di Bellavia

Le parole di Marco Bellavia sul suo desiderio di tornare sul piccolo schermo sono state commentate dai telespettatori sui social: "Il ritorno di Marco in tv è una cosa assolutamente positiva e se fossi in Mediaset non me lo fare scappare.

Lui ha un grande punto di forza che è emerso nella sua partecipazione al GF: la sua poliedricità che gli permette di essere adatto per molti programmi" ha scritto qualcuno, esprimendo la sua opinione su Twitter.

"Spero che Marco possa fare televisione, ma quella bella e sana che ci serve e che scriva il suo libro perché correrei subito a comprarlo", ha cinguettato qualcun altro, commentando le dichiarazioni di Bellavia a Verissimo.

Alcune curiosità su Marco Bellavia

Dopo la sua carriera in tv, Marco Bellavia ha intrapreso l'attività di mental coach e ha aperto uno studio. Prima di diventare famoso, era iscritto alla facoltà di Scienze naturali all'Università degli Studi di Milano, abbandonata poi al terzo anno. Tra le passioni dell'ex conduttore, c'è il golf del quale ha parlato al Grande Fratello Vip 7 assieme agli allora compagni d'avventura.