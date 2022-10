Diverse novità caratterizzeranno le puntate di Beautiful in onda dal 31 ottobre al 5 novembre su Canale 5. Le trame dello sceneggiato rivelano che Steffy Forrester confiderà, terrorizzata, a suo padre di aver paura delle rappresaglie di Sheila Carter nei confronti di suo figlio Hayes.

Beautiful, anticipazioni: effusioni tra Paris e Zende

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse nella prima settimana di novembre in televisione rivelano che Steffy apparirà particolarmente arrabbiata con Finn, reo di aver permesso a sua madre di incontrare il loro neonato.

Intanto Paris e Zende si lasceranno andare ad alcune effusioni romantiche mentre Eric si rifiuterà di essere aiutato da Quinn per un problema legato alla sfera intima.

Steffy discuterà con suo padre dopo che Finn ha tradito le sue aspettative, permettendo a Sheila di conoscere il nipote. A tal proposito il dottore apparirà impressionato dalla reazione di sua moglie, tanto da confidarlo a Paris. Proprio quest'ultima si rivelerà molto utile al medico per superare questo difficile momento in famiglia.

Steffy teme che Sheila possa mettere le mani su Hayes

Nei prossimi appuntamenti di Beautiful, Ridge cercherà di calmare sua figlia, terrorizzata dal fatto che la suocera possa mettere le mani sul piccolo Hayes per una vendetta nei confronti dei Forrester.

Paris, intanto, informerà Finn che Steffy ha bisogno urgentemente di parlargli per le carte del matrimonio da portare in tribunale.

La sorella di Zoe, a questo punto, cercherà di tranquillizzare il medico. Carter e Quinn si ritroveranno in ufficio dove parleranno del ritorno di quest'ultima a casa. Anche Wyatt apparirà curioso di sapere come sono andate le cose con Eric, tanto da suggerirle di non rovinare tutto.

Finn cercherà di scusarsi con sua moglie per aver fatto entrare in casa Sheila. Ma la figlia di Ridge apparirà irremovibile, tanto da non recarsi in tribunale a depositare i fogli del loro matrimonio. Una decisione, che destabilizzerà il figlio di Jack, che cercherà sostegno da Paris. Proprio quest'ultima cercherà di rincuorarlo e trovare un modo per aggiustare le cose con la madre di suo figlio.

La Carter bussa alla porta di Finn e poi perde i sensi

Carter noterà lo strano comportamento di Quinn, tanto da voler sapere il motivo. A questo punto la creatrice di gioielli confiderà a Shauna che suo marito non può avere rapporti intimi per una sua disfunzione erettile.

Steffy e Finn, intanto, faranno finalmente la pace. Il giovane dottore, infatti, le prometterà che non farà più entrare sua madre in casa per vedere Hayes. Finalmente l'uomo comprenderà che sua moglie non vuole avere niente a che fare con la Carter. Per questo motivo rimarrà sbalordito quando la vedrà bussare alla loro porta dopo essersi sincerata sull'assenza di Steffy.

A questo punto Sheila cadrà a terra priva di sensi, tanto che Finn l'accompagnerà in ospedale dopo aver allertato i soccorsi. Infine Eric capirà che Quinn è ancora profondamente innamorata di lui nonostante i problemi intimi non siano ancora superati.