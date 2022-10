La seconda stagione di Mina Settembre prosegue la propria messa in onda su Rai 1. Durante la puntata di domenica 16 ottobre ci saranno importanti novità e colpi di scena, che riguarderanno l'assistente sociale campana e i suoi familiari.

A tal proposito, le anticipazioni dei due nuovi episodi della fiction rivelano che Gelsomina avrà un ritorno di fiamma con Mimmo e i due ex fidanzati vivranno clandestinamente il loro rapporto. Nel frattempo, Mina sarà sempre in pena per la misteriosa partenza di sua mamma, ma il generale vedrà Olga a Napoli. Nel frattempo Claudio vorrà partire in barca a vela con sua moglie.

Mina Settembre, anticipazioni 16/10: Mimmo e Gelsomina hanno un ritorno di fiamma

Nelle recenti puntate di Mina Settembre, Gelsomina sembrava essere arrivata a una scelta definitiva: l'assistente sociale aveva scelto di dare una seconda occasione a suo marito Claudio, preferendo chiudere la sua relazione con Mimmo. Purtroppo, però, la vicinanza lavorativa fra il ginecologo e la signora De Carolis hanno cambiato le carte in tavola. Inoltre la protagonista ha da poco iniziato a recarsi nelle scuole con il suo collega del consultorio per fare alcuni incontri con gli studenti.

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda nella serata del 16 ottobre, rivelano che Mimmo e Gelsomina avranno un ritorno di fiamma.

L'assistente sociale si troverà, nuovamente, al centro di un triangolo amoroso e sarà divisa fra Domenico e suo marito Claudio.

La protagonista non riuscirà a risolvere in breve tempo i dubbi amorosi, ma l'incertezza, durerà per lungo tempo.

Mina Settembre, puntata 16/10: il generale vede Olga a Napoli

Nel frattempo, durante le puntate di Mina Settembre di domenica 16 ottobre, verranno trattate anche le vicende della mamma di Gelsomina.

A tal proposito, Olga aveva informato sua figlia e i familiari, di volersi recare in crociera e aveva avvertito i suoi cari di essere partita e di trovarsi in nave. Nei recenti episodi della fiction di Rai 1, però, c'è stato un colpo di scena. Durante una chiamata con Mina, Olga aveva affermato di essere in navigazione anche se in realtà, non si trovava in mare, bensì era ancora in città.

Ben presto inoltre il generale vedrà Olga a Napoli.

Episodio 16/10: Claudio vuole partire con Gelsomina

Non verranno solo trattate le vicende sentimentali di Gelsomina e Mimmo, ma anche la relazione appena ritrovata fra i coniugi De Carolis. A tal proposito, Claudio farà di tutto per fare funzionare il matrimonio con sua moglie e proporrà alla consorte di partire in barca a vela. Inoltre Settembre confesserà a suo marito di non volere figli e continuerà a concentrarsi sul suo lavoro. Al momento non è chiaro se Mina partirà per il viaggio o se deciderà di voltare pagina con Domenico.