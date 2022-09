C'è grande attesa per la seconda stagione di Mina Settembre. Nella serata di domenica 2 ottobre, in prima serata su Rai 1, andrà in onda il primo episodio della nuova edizione della fiction con protagonista Serena Rossi. Le anticipazioni della puntata rivelano importanti novità e colpi di scena nelle vicende dell'assistente sociale. A tal proposito, Gelsomina sarà in vacanza con il fratellastro e scoprirà che Claudio è rimasto coinvolto in un attentato e l'appartamento di De Carolis è andato a fuoco. Pertanto, la moglie del procuratore correrà a Napoli e andrà in ospedale da suo marito.

A quel punto, Mina deciderà di ospitare il consorte, a casa di sua mamma.

Mina Settembre, trama 2/10: Gelsomina corre in ospedale da Claudio

Nelle ultime puntate della prima stagione di Mina Settembre, Gelsomina aveva scoperto di avere un fratellastro. A tal proposito, il padre dell'assistente sociale aveva avuto una relazione con la migliore amica di sua figlia e dalla loro unione era nato Gianluca. Le anticipazioni dell'episodio della fiction di Rai 1, che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata del 2 ottobre, rivelano che, mentre starà pranzando al mare, la signora De Carolis sentirà al telegiornale che l'appartamento di suo marito è andato a fuoco. Pertanto, Gelsomina correrà in fretta e furia a Napoli, in ospedale, per verificare le condizioni di salute del consorte.

Mina Settembre, episodio 2/10: Gelsomina riesce a parlare con Claudio in ospedale

Nel dettaglio, le anticipazioni dell'episodio di Mina Settembre di domenica 2 ottobre, rivelano che al telegiornale verrà specificato cosa è accaduto. In particolar modo, trapeleranno informazioni sulle condizioni di salute di Claudio, rimasto ferito nell'incendio e portato in ospedale.

Una volta giunta dove è ricoverato De Carolis, Gelsomina troverà anche i suoi amici, arrivati nella struttura, per conoscere le condizioni di salute del procuratore. Il dottore informerà i familiari e li avvertirà che il marito di Mina non ha subito gravi danni. A quel punto, l'assistente sociale vorrà vedere suo marito e, arrivata in stanza, riuscirà a parlare con lui.

Mina Settembre, puntata 2/10: Claudio va a vivere a casa della mamma di Gelsomina

Gelsomina sarà emozionata nel rivedere suo marito e sarà felice per riuscire a parlare con lui. Le anticipazioni della puntata di Mina Settembre del 2 ottobre rivelano che la signora De Carolis informerà il consorte di essersi spaventata per quello che gli è accaduto. Nella stanza, inoltre, arriverà il medico, che avvertirà Claudio che dovrà rimanere ricoverato ancora due giorni in ospedale e che, in seguito, dovrà comunicare dove avrebbe intenzione di alloggiare durante la convalescenza. L'appartamento del procuratore di Napoli sarà inagibile, perché le fiamme sono partite dalla cucina e sono arrivate fino in bagno. Pertanto, Mina deciderà che suo marito potrà sistemarsi a casa di sua mamma.