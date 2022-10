Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Durante il prossimo episodio del 1 novembre, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena. In particolare, i riflettori sono puntati su Umberto Guarnieri. Questi, dopo essere venuto a conoscenza del comportamento scorretto assunto dalla Contessa Adelaide nei confronti della sua fidanzata Flora Gentile Ravasi, decide di vendicarsi a modo suo. Attualmente, sta meditando un piano che possa rivelarsi infallibile al fine di neutralizzare la diretta interessata una volta per tutte.

Matilde e Vittorio organizzano una festa al Paradiso

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, si respira ancora un clima di tensione all'interno del magazzino. Tuttavia, seppur Adelaide sia ancora impegnata nel distruggere Flora, la sua migliore amica Matilde non è dello stesso avviso e preferisce concentrarsi su altro. Ultimamente, sta collaborando molto con Vittorio. I due decidono di organizzare una festa a tema Il Gattopardo con l'intento di promuovere la nuova linea di corsetti. Durante la serata è prevista la proiezione dell'omonimo film, successivamente si apriranno le danze. Per l'occasione, le Veneri si mettono subito all'opera per prendere lezioni di valzer.

Approfittando della situazione e del loro riavvicinamento, Conti invita Frigerio a ballare insieme nel corso della serata dell'evento, ma la giovane donna declina l'invito senza fornire alcuna spiegazione.

Il ritorno di Quinto al Paradiso delle Signore

Nel frattempo, Salvo è ancora molto preoccupato. Da quando ha saputo che Quinto è vivo, non riesce a non pensare alle sorti del suo rapporto con Anna.

D'altronde, lui è pur sempre il padre della piccola Irene, la quale merita di averlo accanto. Inoltre, ad aumentare la sua inquietudine ci pensa Caterina Imbriani.

Successivamente, Armando fa una scoperta sconvolente su Vito e ne è molto preoccupato. Infine, la situazione al Paradiso continua a non essere delle migliori a causa del comportamento battagliero della Contessa Adelaide.

Dopo aver umiliato pubblicamente Flora, ha scatenato la voglia di vendetta di Umberto. Questi ha trovato un modo per poter neutralizzare la giovane donna, una volta per tutte: colpire Marco nel suo punto debole, ossia il suo amato lavoro come giornalista. Il Commendatore mette, infatti, in dubbio la legittimità dei documenti utilizzati per la stesura dell'articolo sulla tragedia del Vajont. Pertanto, in questo modo ha del materiale per poter ricattare Adelaide.