I palinsesti Rai per il periodo di Natale 2022 prevedono la messa in onda di diversi film Disney, ma ci sarà spazio anche per il ritorno di Alberto Angela in prime time.

Le novità della programmazione di dicembre 2022 per le reti della tv di Stato, prevedono anche il ritorno di Drusilla Foer nella fascia del preserale di Rai 2, mentre Amadeus sarà al timone del tradizionale concerto di fine anno trasmesso su Rai 1.

Le anticipazioni sui palinsesti Rai di Natale 2022: spazio ai film Disney

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai del periodo di Natale 2022 prevede anche quest'anno l'appuntamento con una serie di classici Disney che andranno in onda in prima serata sulle reti della tv di Stato.

Film che sapranno riunire intere famiglia davanti al televisore, come è accaduto già negli anni passati, quando la Rai ha spesso trasmesso diversi classici Disney.

Alberto Angela torna in prime time: programmazione Rai dicembre 2022

Il palinsesto di Rai 1 per il mese di dicembre prevede che, la sera di Natale, ci sarà spazio per una nuova puntata speciale di "Stanotte a Milano", il programma condotto da Alberto Angela che porterà gli spettatori alla scoperta dei tesori artistici e culturali della città lombarda.

Al mercoledì sera, invece, ci sarà spazio per una nuova edizione di Meraviglie, il programma di divulgazione culturale che porta sempre la firma di Angela.

Nella serata del giovedì, invece, sarà trasmessa la fiction Il giro del mondo in 80 giorni in prima visione tv.

Per quanto riguarda il daytime della rete ammiraglia Rai, durante il periodo natalizio ci sarà spazio per degli appuntamenti speciale con Lo Zecchino d'Oro, in programma nel pomeriggio del 22, 23 e 24 dicembre 2022.

Roberto Bolle e Amadeus in prime time nel palinsesto Rai di dicembre 2022

In daytime sono confermati anche gli appuntamenti con i tradizionali Concerti di Natale e di Capodanno che troveranno spazio nelle giornate di festa su Rai 1 e Rai 2.

Inoltre, il palinsesto di dicembre 2022 prevede anche il ritorno in prime time di Amadeus, al timone de L'Anno che verrà.

Lo show che accompagnerà gli spettatori di Rai 1 verso l'arrivo del 2023, quest'anno andrà in onda live da Perugia mentre il 1° gennaio 2023 ci sarà spazio per il ritorno di Roberto Bolle con una nuova serata evento del suo show "Danza con me".

Tra le novità di Rai 2, invece, spicca il ritorno di Drusilla Foer con L'Almanacco del Giorno: il programma tornerà in onda a dicembre nella fascia delle ore 19:50, dopo i buoni ascolti della prima stagione.