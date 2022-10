Cambio programmazione Tv Mediaset per il mese di dicembre. Le novità riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove ci sarà uno stop momentaneo per alcune trasmissioni. Tra queste rientrerà Uomini e donne, il programma dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi che si fermerà per la consueta pausa natalizia.

Al suo posto verrà dato spazio a delle puntate extra-large della soap opera Terra Amara, pronta a tornare in onda dopo lo stop del mese di settembre.

Uomini e donne si ferma: cambio programmazione Tv dicembre 2022

Il cambio programmazione Mediaset del prossimo dicembre interesserà il daytime pomeridiano.

Innanzitutto Uomini e donne andrà in pausa per qualche settimana. Dunque, anche quest'anno Maria De Filippi e i protagonisti della sua trasmissione pomeridiana si fermeranno in occasione delle festività natalizie.

A partire dalla metà di dicembre le puntate di Uomini e donne verranno sospese nella fascia del pomeriggio, salvo poi tornare sul piccolo schermo nel gennaio del 2023 alle 14:45.

Terra Amara sostituisce Uomini e donne: cambio programmazione Tv dicembre

Cosa andrà in onda al posto di Uomini e donne durante il mese di dicembre? Il dating-show verrà sostituito da Terra Amara, la soap opera turca con protagonisti Yilmaz e Zuleyha, la quale tornerà in onda a partire dal 14 novembre nella fascia oraria delle 14:10.

Terra Amara durante il periodo natalizio intratterrà il suo pubblico con degli episodi prolungati: la messa in onda, infatti, è prevista dalle 14:10 alle 16:10 circa, andando così ad occupare anche lo spazio lasciato libero da Uomini e donne.

A seguire, ci sarà l'appuntamento con Un altro domani che, da metà dicembre, prenderà il posto del daytime di Amici 22.

Anche il talent-show di Maria De Filippi osserverà un periodo di riposo durante le vacanze di Natale e verrà rimpiazzato dalla soap opera spagnola.

Riduzione Grande Fratello Vip 7 in prima serata: cambio programmazione Tv dicembre 2022

Durante il periodo natalizio si fermerà anche l'appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5. Il talk-show condotto da Barbara d'Urso per l'occasione sarà sostituito da alcuni Tv-movie.

Cambio programmazione anche per il Grande Fratello Vip 7 in prima serata. Il reality show presentato da Alfonso Signorini verrà ridotto a dicembre. Infatti verrà sospesa temporaneamente la doppia puntata serale. Il programma quindi sarà in televisione solo di lunedì e non più al giovedì, quando invece il pubblico potrà seguire la fiction Passaporto per la libertà, in prima visione.