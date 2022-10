Pechino Express tornerà sugli schermi Sky e in streaming su NOW TvW nel 2023 e i partecipanti sono pronti a mettersi in viaggio. Intanto, in questi giorni, sono state rese note le coppie dei concorrenti, i conduttori e anche i luoghi che caratterizzeranno la nuova edizione.

Le coppie dei partecipanti sono composte da volti noti del mondo della tv, ma anche dello sport e dei social network.

Le coppie in gara a Pechino Express 2023

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero , reduci da una partecipazione al programma tv "Il collegio" in onda sulla Rai, lei è una professoressa temuta, lui un alunno.

, reduci da una partecipazione al programma tv "Il collegio" in onda sulla Rai, lei è una professoressa temuta, lui un alunno. Giorgia Soleri e Federippi, due personaggi attivi sui social con varie battaglie civili, Giorgia è anche scrittrice ed ha pubblicato un libro di poesie.

due personaggi attivi sui social con varie battaglie civili, Giorgia è anche scrittrice ed ha pubblicato un libro di poesie. Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, lui ex calciatore degli anni '90 e lei ex modella, sono sposati da 10 anni.

lui ex calciatore degli anni '90 e lei ex modella, sono sposati da 10 anni. Alessandra Demichelis e Andrea Belfiore, sono una coppia di avvocatesse.

sono una coppia di avvocatesse. Carolina Stramare e Barbara Prezja, Carolina è stata eletta Miss Italia nel 2019 e ha partecipato anche ad alcuni programmi tv, Barbara è una modella e artista.

Carolina è stata eletta Miss Italia nel 2019 e ha partecipato anche ad alcuni programmi tv, Barbara è una modella e artista. Joe Bastianich e Andrea Belfiore, coppia amante della cucina, Bastianich è chef apprezzato non solo in tv, mentre Belfiore è un batterista con la passione per i fornelli.

coppia amante della cucina, Bastianich è chef apprezzato non solo in tv, mentre Belfiore è un batterista con la passione per i fornelli. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, da poco sposi: due sportivi che hanno fatto del nuoto la loro professione e grazie a tale disciplina si sono potuti conoscere, in quando lui è stato a lungo l'allenatore della campionessa veneta.

da poco sposi: due sportivi che hanno fatto del nuoto la loro professione e grazie a tale disciplina si sono potuti conoscere, in quando lui è stato a lungo l'allenatore della campionessa veneta. Dario e Caterina Vergassola , sono padre e figlia. Lui è un attore comico e ha calcato il palco di Quelli che il calcio e Zelig, lei gestisce delle case vacanza alle Cinque Terre

, sono padre e figlia. Lui è un attore comico e ha calcato il palco di Quelli che il calcio e Zelig, lei gestisce delle case vacanza alle Cinque Terre Martina Colombari e Achille Costacurta, anche qui viaggio in famiglia, Achille è infatti il figlio di Martina Colombari, ex miss Italia e del calciatore Alessandro Costacurta.

Conduttori di Pechino Express 2023 e luoghi del viaggio

Alla conduzione della prossima edizione di Pechino Express ci sarà di nuovo Costantino Della Gherardesca, ma non sarà da solo, con lui infatti ci sarà anche Enzo Miccio, che già lo aveva sostituito per alcune puntate la scorsa edizione.

In questa edizione i partecipanti viaggeranno alla scoperta della Cambogia, dell'India e Borneo malese, quindi nel cuore dell'Asia.

Le coppie quindi sono formate e a brevissimo si metteranno in viaggio. Le puntate andranno in onda a inizio 2023 (anche se per ora non è stata ufficializzata la data di inizio) su SKY e in streaming sulla piattaforma NOW tv.