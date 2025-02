Ricardo scoprirà che Pia è viva nelle prossime puntate de La Promessa e tra i due non ci sarà un incontro romantico come molti potrebbero aspettarsi. Ricardo sarà molto deluso dalle bugie di Pia che ha preferito condividere con Romulo il suo segreto.

Le anticipazioni rivelano che Ricardo sorprenderà Romulo con Pia nel nascondiglio e sarà sconvolto. La donna e il capo maggiordomo gli spiegheranno perché ha finto di togliersi la vita e Ricardo comprenderà. Nonostante tutto, però, l'uomo sarà molto distante da Pia nei giorni seguenti.

Il ritorno di Manuel e la verità su Pia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto emergerà la verità su Pia: è viva e si nasconde in una grotta. Sarà chiaro che la ex governante ha finto di togliersi la vita per sfuggire alla persecuzione da parte di Gregorio. L'idea di Pia sarà restare nella grotta per un lungo periodo, fino a quando Gregorio non si dimenticherà di lei. Nel frattempo, Jana si prenderà cura della salute di Pia, molto provata dall'ambiente freddo e umido in cui è costretta a vivere. Oltre alla cameriera, soltanto Romulo e Alonso conoscono il piano di Pia. Il resto della servitù continuerà a piangere per la sua scomparsa e non immaginerà minimamente cosa sta accadendo.

Durante l'assenza di Pia, ci sarà il ritorno di Manuel e Curro che finalmente potranno riabbracciare la famiglia sani e salvi. La gioia di Jana sarà incontenibile perché potrà tornare a vivere con suo fratello e l'uomo che ama. Appena avrà modo di restare da sola con Manuel, Jana rivelerà al marchesino li segreto di Pia e spiegherà la delicata situazione che sta vivendo la donna.

Manuel non resterà con le mani in mano e troverà profondamente ingiusto che Pia debba nascondersi, quindi deciderà di agire dando un appuntamento a Gregorio. Il marchesino proporrà all'ex maggiordomo una grossa somma di denaro per lasciare per sempre il paese.

L'arresto di Manuel e la preoccupazione di Cruz e Alonso

Nelle prossime puntate de La Promessa, Gregorio avrà un incontro con Manuel e accetterà la sua proposta, ma il giorno dopo verrà trovato senza vita.

La polizia inizierà le sue indagini e non potrà ignorare l'appuntamento con il marchesino. Il sergente arriverà al palazzo con la brutta notizia: "Qualcuno ha eliminato Gregorio". Per Manuel arriveranno le manette e il carcere, mentre al palazzo Cruz e Alonso penseranno a un modo per farlo scagionare. Romulo dovrà gestire tutta la situazione e comunicherà alla servitù sia la morte di Gregorio che l'arresto di Manuel. Ricardo sarà stupito dalla strana coincidenza che ha incrociato i destini di Manuel e Gregorio e per questo terrà d'occhio Romulo. Il capo maggiordomo andrà a trovare Pia al suo nascondiglio per aggiornarla degli ultimi avvenimenti e Ricardo lo seguirà. Quando aprirà la porta, Ricardo vedrà Pia viva e vegeta e sarà sconvolto.

Tra i due protagonisti non ci sarà l'incontro romantico che molti potrebbero aspettarsi, ma un lungo momento di imbarazzo. Dopo la delusione, il maggiordomo si siederà con Romulo e Pia per ascoltare tutto quello che è accaduto. A Ricardo non resterà che comprendere la scelta della donna, ma sarà ferito dal fatto che nessuno lo ha messo al corrente del suo piano. Nei giorni seguenti, infatti, Ricardo sarà molto distante da Pia che sarà dispiaciuta per questo.

La scomparsa di Pia e la grande sofferenza per lei

Nelle puntate in onda in Italia, Ricardo ha dichiarato il suo amore a Pia con un bacio. Tra i due sembrava essere nata una storia d'amore, ma poco dopo Pia è stata trovata senza vita nella sua stanza.

La sepoltura è avvenuta in gran segreto perché Alonso ha ordinato di non rivelare a nessuno cosa era successo a Pia. Ricardo ha sofferto moltissimo per la grave perdita e ha passato giorni a piangere sulla foto della sua amata. Santos ha sorpreso suo padre in lacrime e non ha perso occasione per deriderlo. Ricardo ha passato dei momenti terribili ed è per questo che avrà molta difficoltà a perdonare Pia per aver mentito a tutti, anche se per una giusta causa.