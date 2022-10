Memo Remigi è stato allontanato dalla Rai dopo le avances a Jessica Morlacchi. Nel corso della puntata di oggi del talk show Oggi è un altro giorno trasmesso in diretta sulla rete ammiraglia della tv di Stato, la conduttrice Serena Bortone ha rivelato al pubblico che il cantante non avrebbe fatto più parte del cast fisso del suo talk show.

Il motivo ha a che fare con un discusso episodio che si è verificato lo scorso venerdì pomeriggio, quando Remigi si è reso protagonista di una palpata nei confronti di Jessica Morlacchi, un altro dei volti fissi della trasmissione.

Caos a Oggi è un altro giorno: perché Memo Remigi è stato cacciato dalla Rai

Nel dettaglio, venerdì pomeriggio durante il promo di Oggi è un altro giorno, Memo Remigi ha palpato il lato B della sua collega Jessica Morlacchi.

Le immagini avevano già fatto il giro del web e dei social e, ieri sera, sono arrivate anche in televisione, trasmesse in prima serata da Striscia la notizia.

La notizia ha assunto un risalto ancora più forte dal punto di vista mediatico, al punto che questo pomeriggio la padrona di casa di Oggi è un altro giorno, ha scelto di fare chiarezza e di raccontare al suo pubblico come stavano le cose.

Serena Bortone rompe il silenzio su Memo Remigi dopo le avances a Jessica Morlacchi (Video)

La conduttrice del talk show pomeridiano di Rai 1 ha confermato che Memo Remigi è stato sospeso dalla trasmissione dopo le avance nei confronti di Jessica Morlacchi.

Memo Remigi palpa in diretta Jessica Morlacchi #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/eD8WNlU3TL — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) October 27, 2022

"Come avrete notato da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro.

Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma e in questa azienda", ha precisato la conduttrice in diretta su Rai 1 mentre spiegava il perché della sospensione del cantante.

"Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l'episodio è diventato pubblico sento di avere un dovere di sincerità con voi", ha aggiunto ancora Serena Bortone ad inizio trasmissione.

'Profondo dispiacere': le parole di Bortone dopo il caso Memo Remigi

"Voglio esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica, solidarietà mia, della direttrice, dell'azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora", ha chiosato Serena Bortone nel corso del suo intervento in trasmissione.

Una scelta che, in queste ore, è stata condivisa da gran parte pubblico del talk show pomeridiano di Rai 1. In moltissimi, sui social, hanno espresso la loro solidarietà alla cantante Jessica Morlacchi, dopo l'increscioso episodio che l'ha vista protagonista in diretta televisiva.

"Bruttissima pagina di televisione, queste cose non dovrebbero accadere mai. Ieri quando guardavo il servizio di Striscia la notizia, non riuscivo a credere ai miei occhi, orribile", ha scritto un telespettatore sui social dopo aver visto il filmato delle avances di Memo Remigi nei confronti della cantante protagonista di Oggi è un altro giorno.

Il gesto di Memo Remigi duramente condannato dagli spettatori social

"Una scelta più che giusta. Episodio da condannare e piena solidarietà a Morlacchi", ha scritto un altro spettatore, dopo che questo pomeriggio la conduttrice di Oggi è un altro giorno ha confermato la sospensione di Remigi dalla trasmissione.

"Mi pare assurdo. Mi dispiace per Memo, ma la decisione è stata più che giusta. Certi episodi vanno condannati fermamente", ha scritto un altro spettatore.

Intanto, dopo la polemica e il caos suscitato da questo episodio, Remigi ha preferito non rilasciare ancora nessuna dichiarazione in merito, né sui social né in televisione o sui giornali.