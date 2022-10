Le anticipazioni sui palinsesti tv Rai del prossimo dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per nuove produzioni, film e fiction che troveranno spazio in prime time ma anche nella fascia del daytime.

Buone notizie per i fan delle soap Il Paradiso delle signore e Un posto al sole, le quali saranno in onda regolarmente in prima visione assoluta rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Spazio anche al debutto della nuova fiction dal titolo Il giro del mondo in 80 giorni che troverà spazio nel prime time della rete ammiraglia.

Il Paradiso delle signore e Upas non si fermano: anticipazioni palinsesti tv dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo dicembre 2022 rivelano che in daytime proseguirà l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7.

La soap opera con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina sarà in onda regolarmente anche durante le giornate di festa, nella consueta fascia oraria che va dalle 16:05 alle 16:55 circa.

Su Rai 3, invece, confermato l'appuntamento con Un posto al sole: la soap opera non subirà interruzioni e stop per il periodo delle festività natalizie e proseguirà regolarmente in prima visione assoluta con nuovi episodi che si preannunciano densi di colpi di scena e sorprese.

Anticipa la finale di Ballando con le stelle 2022: anticipazioni palinsesti Rai dicembre

E poi ancora, le anticipazioni sulla programmazione tv di dicembre rivelano che la finale di Ballando con le stelle 2022 subirà delle modifiche.

Lo show condotto da Milly Carlucci non chiuderà i battenti sabato 24 dicembre 2022 ma anticiperà a venerdì 23 dicembre sempre in prime time su Rai 1.

Tra le novità spicca anche il debutto della serie tv Il Giro del mondo in 80 giorni, che sarà trasmessa dall'8 al 29 dicembre sulla rete ammiraglia.

In daytime ci sarà spazio anche per la nuova edizione de Lo zecchino d'oro: lo show musicale dedicato alle piccole ugole d'oro sarà in onda il 22, 23 e 24 dicembre nella fascia del pomeriggio, al posto de La vita in diretta e Italia sì.

Chi l'ha visto si ferma per la pausa natalizia: anticipazioni palinsesti tv dicembre

Per quanto riguarda, invece, la programmazione tv di Rai 2 del prossimo dicembre, è previsto il ritorno di Bar Stella, lo show condotto da Stefano De Martino giunto alla sua seconda edizione.

Nel preserale, invece, tornerà L'almanacco del giorno dopo condotto da Drusilla Foer, dopo i buoni ascolti della prima stagione.

Su Rai 3, invece, ci sarà spazio per uno stop che riguarderà la trasmissione Chi l'ha visto: l'ultima puntata andrà in onda il 21 dicembre, dopodiché ci saranno un po' di settimane di stop durante le quali verranno trasmessi dei film family.