Le puntate di Beautiful in onda nel corso del mese di novembre, riserveranno non pochi colpi di scena. Eric Forrester arriverà a confessare a Carter la sua impotenza. Non solo, il padre di Ridge spingerà Carter stesso tra le braccia di Quinn e lo farà per appagare le esigenze intime della moglie.

Intanto Sheila non avrà nessuna intenzione di mollare la presa su Finn e arriverà a pensare a come sbarazzarsi di Steffy.

Sheila contro Steffy: anticipazioni Beautiful

Nuovi colpi di scena attendono i fan di Beautiful nel corso delle prossime puntate. Il ritorno di Sheila avrà complicato e non poco le cose tra Finn e Steffy. Quest'ultima continuerà a spiegare al marito quanto sia pericolosa la donna.

In effetti Sheila, in questi nuovi episodi userà uno dei suoi trucchetti per cercare di tenere legato a sé il figlio. Fingerà un malore proprio davanti ai suoi occhi, finendo poi in ospedale.

Steffy capirà subito che la donna sta fingendo e cercherà di convincere anche il marito di questo fatto. Ovviamente Finn sarà combattuto tra l'amore che prova per Steffy e quello per la madre appena ritrovata. Alla fine però, Finn tornerà a casa con Steffy.

Ma la disputa tra Sheila e Steffy sarà solo all'inizio. La madre biologica di Finn avrà tutte le intenzioni di farla pagare a Steffy per il fatto di volerla tenere lontana dal figlio e dal nipotino Hayes.

Eric confessa a Carter di essere impotente

Ci sarà da aspettarsi di tutto da Sheila Carter: non è un mistero che la donna non si sia mai fatta scrupoli pur di raggiungere i propri scopi.

Ecco perché, tutta la famiglia Forrester è nel panico da quando Sheila é tornata a Los Angeles. Ridge starà aspettando che il giudice emani l'ordine restrittivo contro la psicopatica e per questo chiederà lumi a Carter sulla richiesta avanzata in tribunale.

L'avvocato si troverà inoltre a dover far fronte anche a una strana richiesta di Eric.

Succederà nel momento in cui Eric lo inviterà alla Villa confessandogli i suoi problemi di impotenza. Una rivelazione che lascerà di stucco l'avvocato. Anche Quinn rimarrà basita, in quanto non riuscirà a capire come mai il marito lo abbia voluto confessare proprio a Carter.

In Beautiful arriva una richiesta inattesa di Eric a Carter: trame novembre 2022

Si scoprirà che Eric non sarà affatto convinto che alla moglie non importi nulla che tra loro non ci sia intimità. Il padre di Ridge infatti, si convincerà del fatto che Quinn non debba rinunciare alla sua vita sessuale per lui. Ecco perché avrà invitato Carter e gli avrà confessato i suoi problemi intimi.

Ovviamente Carter si dispiacerà per Eric e, subito dopo, capirà per quale motivo l'uomo abbia fatto quella confessione. Eric infatti farà una richiesta alquanto insolita all'avvocato. Gli chiederà di continuare ad andare a letto con sua moglie. Una proposta che sia Quinn che Carter riterranno folle. Eric però sembrerà essere convinto e, con questo gesto, vorrà dimostrare di amare talmente tanto sua moglie, da spingerla tra le braccia di Carter per vederla appagata dal punto di vista sessuale.