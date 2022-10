La Rai spoilera il finale di Sopravvissuti, fiction con protagonista Lino Guanciale, e scoppia la polemica tra i fan social.

Nel corso dell'ultima puntata della fiction trasmessa in prime time su Rai 1, c'è stato un clamoroso colpo di scena nel corso dei titoli di coda, legato proprio a quello che succederà nel corso delle ultime puntate di questa prima stagione.

Un'anticipazione che non è piaciuta per niente agli spettatori che, in queste settimane, stanno seguendo con interesse le vicende del gruppo di superstiti capitanato da Guanciale.

La Rai spoilera il finale di Sopravvissuti con Lino Guanciale

Nel dettaglio, la fiction Sopravvissuti si avvia ormai verso le battute finali di questa prima stagione. Mancano pochissime puntate all'epilogo conclusivo e, a fare spoiler su quello che succederà, ci ha pensato la stessa Rai.

Durante l'ultima puntata della serie con Lino Guanciale trasmessa in prime time, è stato anticipato l'arrivo di un gruppo di pirati che saranno protagonisti delle ultime puntate in onda nel corso delle prossime settimane in tv.

"La Rai ci spoilera serenamente l'arrivo dei pirati nel titoli di coda e così non dobbiamo aspettare gli ultimi cinque minuti dell'ultima puntata per avere degli sviluppi sulla trama", ha scritto un utente sui social dopo aver notato il clamoroso spoiler sulla fiction Sopravvissuti.

Anticipazioni Sopravvissuti ultime puntate: previsto l'arrivo dei pirati

E così, a questo punto, non si esclude che nel corso delle puntate conclusive della serie Rai si possa scoprire che un gruppo di naufraghi potrebbe essere stato venduto ai pirati e da qui anche il motivo dei segni di colluttazione sulla schiena, riportati da Luca, interpretato da Lino Guanciale.

Ma non è finita qui, perché sempre dai titoli di coda della fiction è stato spoilerato anche l'arrivo di Arianna, che fino a questo momento non si è mai vista in scena e che a quanto pare sarà protagonista del gran finale di questa prima stagione.

I fan di Sopravvissuti sbottano dopo lo spoiler della Rai: 'Vergogna'

Insomma un po' di spoiler che non sono stati affatto graditi dagli spettatori e appassionati di Sopravvissuti che, in queste ore, si sono ampiamente lamentati sui social.

In tantissimi hanno puntato il dito contro lo spoiler fatto dalla Rai e la mancanza di rispetto nei confronti di chi sta seguendo le puntate, settimana dopo settimana, in prima visione.

"Però i pirati con il nome degli attori nei titoli di coda, ma che razza di spoiler è?", ha scritto un utente dal tono decisamente polemico con la Rai.

"Ma che razza di spoiler è? Non so se sia più ridicolo lo spoiler della Rai oppure che si parli di pirati nel 2022. Che vergogna", ha scritto un altro utente.