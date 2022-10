Antonino Spinalbese smaschera gli autori del GF Vip e quello che gli è stato detto in confessionale. Nel corso delle ultime ore l'ex fidanzato di Belen Rodriguez è stato uno dei protagonisti indiscussi del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Antonino ha dovuto affrontare un accesissimo confronto che lo ha visto protagonista assieme ad Edoardo Donnamaria ed ha attirato un bel po' di critiche e polemiche.

A quanto pare, però, subito dopo la puntata serale del reality show Mediaset, Antonino si sarebbe sfogato con gli autori che lo avrebbero addirittura paragonato a Soleil Sorge, protagonista della passata edizione.

Antonino Spinalbese al centro delle dinamiche del GF Vip 7

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip Antonino è stato protagonista di un "faccia a faccia" al vetriolo con Edoardo che, tuttavia, ha scatenato diverse polemiche.

Sonia Bruganelli, ad esempio, si è scagliata contro l'ex fidanzato della showgirl argentina chiedendogli di "volare basso" e di non montarsi troppo la testa all'interno della casa di Cinecittà.

Un giudizio che è stato particolarmente apprezzato anche dal pubblico in studio che ha applaudito fragorosamente alle parole dell'opinionista.

Dopo la puntata serale, Antonino smaschera gli autori del GF Vip

Sta di fatto che, nelle ore successive la puntata, Antonino ha svelato di essersi recato in confessionale per lamentarsi con gli autori dopo i numerosi attacchi subiti in diretta al GF Vip.

A tal proposito, parlando con alcuni dei suoi compagni di gioco, Antonino ha smascherato gli autori, riportando quello che gli avrebbero detto durante la chiacchierata post diretta.

"Sai come mi hanno risposto lì dentro? L'anno scorso Soleil è stata attaccata da tutti, e guarda adesso dov'è e cos'è", ha riferito Antonino riportando così la conversazione avuta con gli autori del reality show di Canale 5.

Insomma, sembrerebbe che in confessionale abbiano paragonato Antonino a Soleil Sorge, una delle protagoniste indiscusse della passata edizione, costantemente al centro delle dinamiche per il suo tormentato rapporto con Alex Belli.

'Mi hanno detto: devi essere fiero', Antonino rivela cosa gli dicono gli autori del GF Vip

"Poi hanno detto: sei stato il protagonista oggi, devi essere fiero.

Quindi dentro di me dico: non importa come ne esci, ma quante volte esci in video? Allora sono un campione e devo continuare così", ha proseguito ancora Antonino Spinalbese.

E così, dopo settimane di "assenza" in casa, ecco che Antonino comincia a tirare fuori il carattere e a mettersi in gioco per davvero sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia.