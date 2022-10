Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 19:35 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler dello sceneggiato bavarese, nato da un'idea di Bea Schmidt, per gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 31 ottobre a domenica 6 novembre anticipano che Maja chiederà a Shirin se ha perso la testa per Gerry, ma Ceylan negherà l'evidenza. Richter, intanto, rifiuterà la proposta di Erik di iscriversi al prossimo torneo di golf, nel frattempo Rosalie si renderà conto che lo scetticismo nei riguardi di Ariane è giustificato.

Cornelia, invece, aprirà gli occhi sulla dark lady, mentre il guardiacaccia e la giovane von Thalheim vorranno donare ad Hannes l'intera foresta ma quest'ultimo rifiuterà il dono. Michael verrà convocato dalla direzione della clinica dove lavora, nel frattempo Erik si candiderà a Werner come amministratore delegato del lussuoso albergo. Maja e Florian, in ultimo, decideranno di convolare a nozze a Bichlheim.

Shirin negherà a Maja di essersi innamorata di Gerry

Le anticipazioni di Tempesta d'amore dal 31 ottobre al 6 novembre rivelano che Shirin racconterà entusiasticamente a Maja della vittoria di Gerry al torneo di golf, così la figlia di Selina chiederà all'amica se si è invaghita di Richter.

Ceylan, però, negherà l'evidenza dei fatti.

Florian, più tardi, sembrerà aver trovato il modo per far ottenere alla sua amata il visto di lavoro, ovvero tramite la produzione di cappelli della ragazza. Al momento di convocare la giovane imprenditrice sul suo albero, si renderà conto di aver preso un abbaglio.

Erik, invece, noterà il talento di Gerry e vorrà iscriverlo al prossimo torneo di golf, ma il fratello di Max rifiuterà la proposta del dark man perché vorrà prima trovare un centro estetico per Shirin.

A quel punto, Vogt proporrà a Richter un accordo.

Maja, successivamente, sarà delusa dal fatto che Florian non le ha fatto la proposta di matrimonio in maniera romantica ma, quando oramai la ragazza starà per rassegnarsi, ecco che il suo amato le chiederà di salire nuovamente sull'albero.

Florian e Maja decideranno di sposarsi a Bichlheim

Rosalie continuerà a pensare che Ariane stia giocando sporco con Cornelia e ne avrà la certezza quando la diabolica donna abbasserà la guardia per un'istante.

Kalenberg comunque proverà a salvare capra e cavoli presentandosi da Holle e dicendo a quest'ultima che Engel è gelosa del loro rapporto. La madre di Benni, però, sembrerà iniziare a capire che la lealtà di Ariane nei suoi riguardi è tutta una montatura.

Maja e Florian, poco dopo, proveranno a cospargersi il capo di cenere con Hannes e vorranno regalargli l'intera foresta, ma lui rifiuterà l'offerta perché dovrà partire in Nuova Zelanda per un nuovo lavoro.

Michael, intanto, sarà convocato dalla clinica dove lavora per aver curato il guardaboschi fuori dallo studio, così il ragazzo sarà accusato anche di aver sottratto la droga all'ospedale.

Per evitare ulteriori danni, Florian si consegnerà spontaneamente ma ciò non impedirà alla direzione della clinica di convocare nuovamente il dottore.

Erik, non troppo entusiasta di essere il barista del pianobar, si candiderà a Werner per il ruolo di amministratore delegato, ma l'anziano albergatore non darà il suo benestare in quanto gli dirà chiaro e tondo di non potersi fidare.

Florian e Maja, infine, decideranno di sposarsi a Bichlheim e Selina si offrirà di organizzare le nozze, anche se la signora von Thalheim proietterà nel matrimonio in programma un suo sogno d'infanzia.