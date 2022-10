Andrea Nicole, ex tronista di Uomini e donne, rompe il silenzio dopo l'addio con Ciprian. A distanza di un po' di settimane dall'annuncio social della fine della sua relazione col corteggiatore conosciuto nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, Andrea Nicole si racconta a cuore aperto e ammette di aver passato dei momenti non facili.

L'ex tronista del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi ha confessato di aver avuto un vero e proprio crollo dal punto di vista emotivo, tale da causargli anche una perdita eccessivo di peso.

Dopo l'addio con Ciprian, Andrea Nicole rompe il silenzio

Nel dettaglio, la love story tra Andrea Nicole e Ciprian nata lo scorso anno sotto i riflettori di Uomini e donne, è giunta definitivamente al capolinea.

Qualche settimana fa è stata l'ex tronista a svelare la fine di questa relazione con un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram.

In quell'occasione, però, Nicole preferì non sbilanciarsi più di tanto e non rivelò ulteriori dettagli su questa rottura, pur senza nascondere la sua sofferenza.

In queste ore, invece, la ragazza ha scelto di fare chiarezza e lo ha fatto rompendo il silenzio dietro al quale si era trincerata in queste settimane.

'Ho avuto un crollo forte, ho perso tanto peso', rivela l'ex tronista di U&D dopo l'addio con Ciprian

"Negli ultimi due mesi ho avuto un crollo forte, ho perso tanto peso, molti capelli", ha confessato per la prima volta l'ex tronista di Uomini e donne, uscendo allo scoperto dopo il difficile momento che l'ha vista protagonista in prima persona.

Nicola ha ammesso che, quella con Ciprian, è stata una relazione "totalizzante" per lei, dato che pur di stare con quel ragazzo che le aveva fatto perdere la testa in trasmissione, aveva scelto di mettere la sua vita in stand-by.

"Per quello che è successo, è come se mi fossi sentita sputare in faccia", ha dichiarato Nicole facendo un bilancio di quello che è stata la sua relazione finita male.

'Una psicologa mi ha aiutato a fare chiarezza', ammette l'ex tronista Andrea Nicole

Eppure, nonostante la sofferenza e il momento di dolore che sta passando, l'ex tronista di Uomini e donne ha ammesso che proprio non riesce a "voler male" a quel ragazzo.

"Non ci sarà mai da parte mia l'intenzione di screditarlo", ha rivelato Andrea Nicole, aggiungendo che quanto è accaduto con Ciprian le servirà da insegnamento nella vita e per le sue prossime storie d'amore.

"Una psicologa mi ha aiutato a fare chiarezza fuori e dentro di me", ha dichiarato la ragazza, ammettendo che da questo momento in poi una delle sue missioni sarà proprio quella di aiutare gli altri a superare i loro momenti di difficoltà personale.