Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 7, in onda da lunedì 31 ottobre a venerdì 4 novembre su Rai 1, Anna Imbriani rivelerà a Salvatore Amato i veri motivi della sua visita in America. Il barista resterà letteralmente scioccato da tale rivelazione e inizierà a temere per il suo matrimonio. A ingigantire le sue paure ci penserà Caterina, la madre di Anna.

Nel frattempo al Grande Magazzino ferveranno i preparativi di una festa a tema, intanto Umberto Guarnieri vorrà danneggiare Marco di Sant’Erasmo per spingere Adelaide a dargli le sue quote del Paradiso.

Vittorio Conti, però, assisterà a una loro discussione e spingerà Matilde Frigerio a raccontargli tutta la verità.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora umilia Maria e Vito la consola

Messa alle strette, Anna racconterà a Salvatore di aver da poco scoperto che suo marito Quinto non è morto, ma che è stato fatto prigioniero in una prigione del Sud America e che ha inscenato la finta operazione della madre per poter andare in America a salvarlo. Mentre Matilde proporrà a Vittorio di lanciare una linea di intimo al Paradiso delle Signore, Ezio confesserà a Gloria di essersi trasferito in una pensione per evitare una denuncia di concubinaggio.

Flora, sempre più gelosa del successo di Maria, la umilierà e Vito la consolerà.

Più tardi, la stilista Ravasi racconterà a Umberto che Adelaide l’ha aggredita. Il commendatore Guarnieri, stanco dei continui attacchi della sua ex fidanzata, deciderà di affrontare la questione con la diretta interessata. Nonostante la verità scioccante raccontata da Anna, Salvatore deciderà di dare un’altra possibilità alla sua amata.

Il nuovo piano malefico di Umberto

Flora continuerà a rappresentare un problema per Adelaide, la quale cercherà un modo per sbarazzarsi di lei ma Matilde non approverà i suoi punti di vista. Con il ritorno di Quinto nella vita di Anna e della piccola Irene, Salvatore non nasconderà la sua preoccupazione per il futuro del proprio matrimonio.

Caterina, la madre di Anna, non farà altro che ingigantire le sue paure.

Nel frattempo, a Vittorio e Matilde verrà una brillante idea: organizzare una serata a tema, questa volta ispirata al film Il Gattopardo. Il loro scopo sarà quello di promuovere i nuovi corsetti. Al Paradiso delle Signore verrà allestito un ballatoio e le Veneri dovranno prendere lezioni di valzer. La moglie di Tancredi riceverà un invito a ballo da parte del signor Conti, ma la donna declinerà. Vittorio ci resterà molto male e vorrà sapere i reali motivi che hanno spinto Matilde a non ballare con lui.

Vito confessa tutta la verità ad Armando nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Armando, intanto, terrà d’occhio Vito Lamantia e, quando scoprirà qualcosa su di lui, inizierà a preoccuparsi.

Nel frattempo, il banchiere Guarnieri studierà un piano per tenere sotto schiaffo Adelaide e ottenere le sue quote del Paradiso delle Signore. Il piano consiste nello screditare Marco, facendo credere a tutti che il giovane giornalista non sia affidabile e che non possa mettere mano a certi documenti delicati come quello del disastro del Vajont.

Adelaide ripenserà al ricatto di Umberto e, per il momento, deciderà di non dire nulla a Matilde. Successivamente, la contessa di Sant’Erasmo si renderà conto che la situazione è molto grave e che ha bisogno del sostegno della Frigerio. Salvatore continuerà a pensare alla piccola Irene e dirà ad Anna che sua figlia ha diritto di riabbracciare suo padre, di stare con lui.

La donna, però, gli rassicurerà che il loro rapporto non cambierà.

Armando, dopo aver visto la foto di Maria nel portafoglio di Vito, gli chiederà spiegazioni. Messo alle strette, il giovane Lamantia gli rivelerà le sue origini e di essere profondamente innamorato della giovane Puglisi.

Matilde, intanto, confiderà a Vittorio un piccolo pezzo del suo passato e del perché ha rifiutato di ballare con lui quella sera. Anna, in buona fede, convincerà Salvatore a fare una crociera romantica insieme. Il giovane Amato spererà che quel viaggio possa aggiustare tutto.

Vittorio mette alle strette Matilde

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Vittorio assisterà a un litigio tra Adelaide e Umberto, e metterà Matilde all’angolo, pretendendo maggiori spiegazioni.

La moglie di Tancredi non reggerà alla pressione di Vittorio e gli racconterà del ricatto di Umberto. A questo punto, Conti si confronterà con Roberto alla ricerca di una soluzione per salvare Marco e successivamente si presenterà a Villa Guarnieri per risolvere la questione. Nel frattempo, Quinto si presenterà in Caffetteria.

L’articolo scritto da Marco sulla tragedia del Vajont verrà pubblicato sul nuovo numero del Paradiso Market e Umberto sarà costretto a escogitare un nuovo piano per impossessarsi delle quote di Adelaide. Il banchiere Guarnieri piomberà nell’ufficio di Vittorio e i due avranno un duro scontro.

Matilde riserverà al direttore del Paradiso delle Signore un ringraziamento speciale.

Salvatore, dopo aver visto Anna e Quinto insieme, si renderà conto che, se continuerà a mettere la testa sotto la sabbia, rischierà di perdere sua moglie e prenderà una decisione inaspettata.

Intanto Maria si rifiuterà di prendere parte al ballo, ma a causa di un imprevisto potrà essere presente. Vito, quando scoprirà che Maria è presente all’evento, si offrirà di essere il suo accompagnatore.

Anche Matilde si presenterà all’evento con un abito molto elegante: lei e Vittorio si concederanno un ballo.