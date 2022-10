Anche se la fiction daily Il Paradiso delle signore continua a registrare picchi di share molto alti, che sfiorano il 22% con circa 1.8 milioni di spettatori, a novembre potrebbe subire uno stop forzato a causa dello stravolgimento dei palinsesti. Intanto gli spoiler riguardanti ciò che succederà nella puntata che andrà in onda su Rai Uno il 4 novembre 2022, raccontano che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) dopo essere stato abbastanza preoccupato spiazzerà senza ombra di dubbio il pubblico, quando consentirà a Quinto Reggiani (Cristiano Caccamo) di incontrare la figlia Irene.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 4 novembre: Umberto deve riconsiderare la sua strategia

Nel quarantesimo episodio della soap opera di successo prodotta per Rai Uno dalla casa di produzione laziale Aurora TV, e in programmazione venerdì 4 novembre come sempre a partire dalle ore 16:05 circa, fallirà il piano del commendatore Umberto (Roberto Farnesi) di mettere in cattiva luce Marco (Moisé Curia) ricattando la cognata Adelaide (Vanessa Gravina) e per ottenere le quote del paradiso, grazie all’intervento di Vittorio (Alessandro Tersigni): a ospitare l’articolo del giovane giornalista sulla tragedia del Vajont infatti sarà la rivista Il Paradiso Market.

A questo punto Guarnieri dopo la brutta batosta, non avrà altra quella oltre a quella di riconsiderare la sua strategia.

Non si potrà evitare uno scontro tra Umberto e il direttore, che invece verrà ringraziato da Matilde (Chiara Baschetti).

Salvatore prende una decisione, Matilde e Vittorio si concedono un ballo al paradiso

In seguito Salvatore si renderà protagonista di un gesto del tutto inaspettato nei confronti di Quinto: quest’ultimo riuscirà a riabbracciare la figlia Irene proprio grazie al giovane Amato, dopo aver messo piede in caffetteria.

Il giovane Amato però dopo aver assistito a un faccia a faccia tra la moglie Anna (Giulia Vecchio) e il primo marito non rimarrà di certo fermo a guardare, visto che arriverà a prendere una decisione.

Intanto Maria (Chiara Russo) dopo non aver manifestato l’intenzione di partecipare al ballo che si terrà al paradiso, a causa di un imprevisto uscirà di casa da sola: a sorpresa Vito (Elio Tedesco) si presenterà sul ballatoio per essere l’accompagnatore della giovane ricamatrice di cui è innamorato.

Per terminare finalmente la new entry Frigerio di Sant’Erasmo farà un passo indietro nei confronti del direttore Vittorio, nell’istante in cui si concederà un ballo con lo stesso tra le mura del grande magazzino milanese che sarà già pronto e quindi allestito per l’imminente serata di gala organizzata.