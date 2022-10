Giorgio Manetti ha rilasciato un'intervista sui personaggi di punta dell'edizione di Uomini & Donne attualmente in onda. Oltre a descrivere il genere di donna che vorrebbe al suo fianco, il toscano ha speso belle parole per Tina Cipollari e ha punzecchiato Gemma Galgani. All'ex fidanzata, infatti, il cavaliere ha suggerito di scordarsi del personaggio e tornare a essere una persona comune, forse soltanto in questo modo incontrerà il vero amore.

Il parere sul presente di U&D

In questi giorni sono state pubblicate nuove pungenti dichiarazioni di un ex protagonista di U&D.

Il settimanale Nuovo Tv, infatti, ha intervistato Giorgio Manetti. L'ex cavaliere ha ammesso di essere ancora single dopo la rottura con Caterina, avvenuta circa un anno fa.

Quello che in tv si faceva chiamare il "gabbiano", però, non intende tornare nel parterre del Trono Over per cercare la persona giusta. In questi anni, infatti, si è ipotizzato più volte un reintegro del cavaliere nel gruppo di veterani della trasmissione di Maria De Filippi, ma secondo le sue dichiarazioni è lui non a non volerlo per diversi motivi, come l'astio che è nato con Gianni Sperti poco prima che lasciasse lo studio.

Il pensiero sulla 'regina' di U&D

Una delle domande alle quali ha risposto Giorgio è quella sulla partecipazione più che decennale di Gemma a U&D.

Tra il serio e il faceto l'ex cavaliere del Trono Over ha dichiarato: "Lei ormai è una causa persa. Di sicuro festeggerà gli 80 anni in onda, ma forse anche i 90".

Manetti continua a criticare la testardaggine di Galgani nel voler trovare l'amore in televisione, quando potrebbe tranquillamente ritirarsi e cercarlo nella vita di tutti i giorni.

Un consiglio che ha voluto dare all'ex fidanzata sul futuro è il seguente: "Per una volta dovrebbe scordarsi della sua popolarità e comportarsi come una perfetta sconosciuta".

L'ex protagonista del dating show è convinto che le tante sfortune amorose nelle quali è incappata la 72enne, sarebbero anche frutto di una "recita" da parte della stessa davanti alle telecamere, come se si fosse dimenticata chi è veramente per fare spazio alla "regina" di Uomini e donne.

I complimenti all'opinionista di U&D

Giorgio ha anche parlato di un altro personaggio fondamentale per il successo di U&D: Tina Cipollari.

L'uomo ha raccontato che c'è una bella amicizia tra lui e l'opinionista di Canale 5, un feeling nato quando era ancora un personaggio del Trono Over e cercava l'anima gemella in televisione.

"Lei è una vera bomba e la nostra è una gran bella amicizia" ha fatto sapere Manetti.

Sempre della bionda vamp ha detto che è una persona intelligente e simpatica, una donna che davanti alle telecamere appare spesso arrabbiata e criticona, ma nella quotidianità è pacata e alla mano.

Giorgio ha avuto modo di uscire qualche volta con Tina anni fa, quando lei era legata a un ristoratore di Firenze: i due vennero anche paparazzati mentre passeggiavano in centro, ma nessuno ha mai parlato di una possibile storia d'amore.

Gemma reagì male alle foto del suo ex in compagnia della storia "antagonista", e questo non fece altro che alimentare un astio che si protrae ancora oggi in quasi tutte le puntate di Uomini e Donne che vengono trasmesse in tv.