Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che le prossime puntate di questa edizione si preannunciano dense di colpi di scena.

In particolar modo ci sarà spazio per le vicende di Riccardo Guarnieri che, dopo l'addio con Ida Platano, tornerà a punzecchiare la tronista Federica Aversano, tanto da spingere Maria De Filippi ad intervenire in prima persona.

Occhi puntati anche su Pinuccia che, nel corso delle prossime puntate del talk show, apparirà a dir poco disperata dopo l'ennesimo scontro al vetriolo con Tina.

Riccardo ci riprova con Federica: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questo autunno 2022 rivelano che Riccardo si avvicinerà di nuovo a Federica durante un ballo in studio.

Immediata la reazione di Maria De Filippi che, dopo aver assistito alla scena in studio, chiederà spiegazioni ai due diretti interessati su quanto è accaduto.

In particolar modo, la conduttrice vorrà sapere se Riccardo ha chiesto di ballare con lei oppure se è stata una sua iniziativa.

Immediata la reazione della tronista casertana che, senza troppi mezzi termini, confermerà di non essere interessata a Riccardo e quindi di non avere alcuna intenzione di proseguire la conoscenza con lui.

Maria De Filippi mette alle strette Riccardo: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, la tronista confesserà in studio che secondo lei Riccardo sta solo scherzando e quindi per tale motivo si starebbe comportando così nei suoi confronti.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, a prendere in mano le redini della situazione sarà la padrona di casa del talk show.

Maria De Filippi, infatti, metterà alle strette Riccardo Guarnieri e una volta per tutte gli chiederà di prendere una decisione: proseguire il suo percorso nel parterre degli over oppure schierarsi dalla parte dei corteggiatori della tronista, senza andare costantemente dalla tronista per ballare oppure scambiare delle chiacchiere.

Cosa succederà a questo punto? L'ex fidanzato di Ida Platano prenderà questa fatidica decisione finale?

Pinuccia 'disperata' e lascia lo studio: anticipazioni Uomini e donne

Occhi puntati anche su Pinuccia: le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne di questa stagione autunnale, rivelano che la dama si ritroverà ai ferri corti in studio con Tina Cipollari.

E, questa volta, Pinuccia apparirà a dir poco disperata: la dama lascerà lo studio in lacrime, affranta e provata dopo l'ennesima discussione "finita male" con l'opinionista del talk show di Canale 5.

Anche in questo caso sarà Maria De Filippi a prendere in mano le redini della situazione: la conduttrice lascerà lo studio per andare dietro le quinte e assistere Pinuccia.