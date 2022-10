Ospite della puntata di Uomini & Donne del 10 ottobre, Isabella Ricci ha commentato con saggezza e distacco le principali dinamiche che vengono proposte ai telespettatori, a partire dalla "storia infinita" tra Ida e Riccardo. L'ex dama del Trono Over ha zittito sia Platano che Gemma Galgani dicendo che l'amore vero non è quello di chi piange o ci pensa troppo, esattamente come fanno loro da anni senza riuscire a "sistemarsi" come ha fatto lei con Fabio Mantovani.

Aggiornamenti sul cast di U&D

Il ritorno di Isabella Ricci negli studi di U&D ha creato parecchio chiacchiericcio.

In pochi minuti, infatti, l'ex dama del parterre è riuscita a mettere in difficoltà ben tre suoi storici "antagonisti", ovvero quelli che fanno parte del cast da anni.

Dopo aver commentato le immagini del suo matrimonio con Fabio, celebrato all'inizio dell'estate a meno di un anno dall'inizio della storia d'amore, la protagonista del Trono Over ha risposto per le rime a chiunque abbia fatto un appunto su alcune sue recenti interviste.

La prima con la quale Isabella si è scontrata è stata Gemma. Quest'ultima ha attaccato l'ex collega del dating show per averle sentito dire cose poco carine sulla sua esperienza davanti alle telecamere, soprattutto perché più che decennale.

Le due hanno discusso per un po', ma Ricci non si è mai scomposta e ha ribattuto a tono a tutto quello che Galgani le ha rimproverato pubblicamente.

La stoccata alla 'coppia' di U&D

Quando Ida è intervenuta per rispondere alle cose che ha detto in un'intervista, Isabella ha colto la palla al balzo e ha palesato il suo pensiero sulla "regina" del Trono Over.

Senza mai citare direttamente il suo tira e molla con Riccardo, l'ex dama Ricci ha "stroncato" Platano dicendo: "Non credo negli amori che piangono e che ci ripensano.

È quello che io commento. Commento chi fa dell’amore tutto questo".

La storica protagonista del dating show, dunque, si è risentita per il parere che la collega di parterre ha espresso sulla sua chiacchierata vita amorosa, quella che da oltre quattro anni monopolizza intere puntate di U&D senza proporre mai qualcosa di realmente nuovo.

Nel momento in cui Ida ha ribattuto che lei è stata più fortunata incontrando Fabio dopo pochi mesi di permanenza nel programma, Isabella ha aggiunto: "No, io avevo gli occhi per guardare in lui quello che cercavo".

Il pubblico in studio ha applaudito Ricci e l'eleganza con la quale ha zittito chi la stava attaccando.

I siparietti di U&D che stancano i telespettatori

Sempre in merito al tira e molla che Ida e Riccardo stanno proponendo al pubblico di U&D da tanti anni, Isabella ha detto: "Come persone adulte, quali siamo, diamoci degli obbiettivi".

"Ogni cinque minuti la stessa cosa" ha proseguito Ricci tra gli applausi dei presenti in studio.

L'ex dama del Trono Over ha fatto notare a Platano che si vuole realmente costruire qualcosa, ci si riesce esattamente come ha fatto lei che in meno di un anno ha sposato il cavaliere che ha conosciuto grazie al dating show.

"Ida è questione di metodo, non della persona" ha concluso la donna nello sfogo che ha raccolto molti consensi tra quei telespettatori che si dicono studi dei soliti siparietti che la "coppia" gli propina da tante edizioni, un prendersi e lasciarsi che non porta mai a niente di concreto.

Nel corso della puntata del 10 ottobre, ad esempio, la parrucchiera ha detto che non vuole più tornare con l'ex Guarnieri e che rifiuterà ogni suo tipo di riavvicinamento: a crederle sono stati in pochi visti i pregressi.