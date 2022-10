Al termine della puntata di Uomini & Donne che è andata in onda il 25 ottobre, Maria De Filippi ha perso le staffe con Pinuccia. Stanca dell'insistenza della dama nel voler uscire a cena con Alessandro, la conduttrice si è innervosita e le ha detto chiaramente che lo deve lasciar stare perché non è ricambiata. Quando la signora di Vigevano ha chiesto perché Rausa sia nel programma se non vuole fidanzarsi, la padrona di casa ha sbottato: "Viene qui per me, perché mi fa piacere vederlo. Basta".

La sfuriata della presentatrice di U&D

Succede raramente, ma oggi Maria De Filippi ha perso le staffe con una signora del parterre del Trono Over.

Dopo aver chiamato a centro studio Alessandro, Pinuccia e Rosalia per cercare di capire cosa stia succedendo tra loro dopo la puntata precedente, la conduttrice di U&D si è resa conto che il cavaliere era in estrema difficoltà.

Entrambe le dame hanno insistito molto per uscire a cena con Rausa e lui, sfinito dalle pressanti richieste, ha accettato di andare al ristorante con tutte e due per risolvere il problema.

La padrona di casa del dating show ha compreso il disagio che il 92enne stava vivendo in quella situazione e ha sbottato: "Lui non vuole uscire con nessuna, lasciatelo stare".

"Dice di sì perché è troppo buono, ma stasera rimane in albergo con i suoi amici" ha proseguito la presentatrice con un tono di voce sempre più alto.

La signora di Vigevano tra le critiche a U&D

Se Rosalia è tornata al proprio posto ed è rimasta in silenzio, Pinuccia ha continuato a insistere nel dire che Alessandro voleva uscire con lei quella sera stessa.

Maria ha perso la pazienza e ha detto alla dama: "Basta, lui non ti vuole. Lo sfinisci, ha 92 anni e potrà fare quello che vuole?".

La signora di Vigevano ha ribattuto alla stoccata della conduttrice di U&D dicendo: "Non è vero, io e l'Alessandro ci vogliamo bene. Vero?".

De Filippi si è arrabbiata ancora di più quando la protagonista del Trono Over le ha chiesto con tono polemico perché il cavaliere pugliese partecipi alla trasmissione se non ha intenzione di legarsi sentimentalmente.

"Viene qui perché lo voglio io. Mi fa piacere vederlo" ha risposto la padrona di casa visibilmente innervosita dalle parole della dama.

Tensione negli studi di U&D

"Devi rassegnarti, lui vuole stare da solo" ha detto ancora Maria sul finire della puntata di U&D di martedì 25 ottobre.

Pinuccia ha ricevuto il messaggio, ma ha fatto finta di non capire: "Avrò la testa dura, ma secondo me io e l'Alessandro ci vogliamo bene".

Anche Gianni Sperti ha concordato con il fatto che la dama stesse facendo "orecchie da mercante" e neppure De Filippi se l'è sentita di insistere ancora vista l'età dei protagonisti di questa situazione intricata.

La presentatrice del dating show, comunque, ha avuto una sfuriata in difesa del cavaliere di 92 anni che da mesi viene "pressato" da Pinuccia, che spinge per vivere una storia d'amore che lui non vuole.

Rausa prova affetto per la collega di parterre, ma lei vorrebbe qualcosa in più dell'amicizia.

Non sono servite neppure le critiche di Tina Cipollari a far desistere Pinuccia dal voler conquistare il cuore di Alessandro; l'opinionista gliel'ha detto in tutti i modi che il cavaliere non ricambia il suo sentimento, ma la dama insiste dicendosi convinta che prima o poi cederà e staranno insieme anche lontano dalle telecamere di Canale 5.

Maria ha preso le parti del cavaliere dopo averlo visto in difficoltà e in forte imbarazzo, e lui ha applaudito fragorosamente tutte le volte che altre persone hanno invitato Pinuccia a lasciarlo in pace perché non sarà mai la sua fidanzata.